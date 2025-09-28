Muere un hombre al saltar de un vehículo en marcha mientras huía de los Mossos en Gerona Los agentes sospechan que el fallecido es un «telonero», tal y como denominan a los especialistas en robos a camiones

Un hombre ha muerto al saltar de un vehículo en marcha mientras huía de los Mossos d'Esquadra en Gerona este domingo, después de haber sido advertido presuntamente robando cajas de un camión en un área de servicio de la AP-7.

El hombre, que conducía una furgoneta, ha sido localizado por una patrulla en la carretera N-II y, tras intentar acelerar la velocidad para huir de los agentes, ha saltado del vehículo en marcha que, ya sin conductor, ha volcado encima suyo provocándole la muerte a la altura de Maçanet de la Selva (Girona), según ha avanzado 'El País' y han confirmado fuentes policiales a Europa Press.

Los Mossos sospechan que el fallecido es un «telonero», tal y como denominan a los especialistas en robos a camiones.