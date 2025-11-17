Muere el exdirigente del PSC y activista cultural Lluís Reverter a los 82 años

El exdirigente socialista y activista cultural Lluís Reverter, mano derecha del exalcalde de Barcelona y exministro de Defensa Narcís Serra, ha fallecido este lunes a los 82 años, ha podido saber Europa Press.

Según ha avanzado 'El Periódico', Reverter (Barcelona, 1943), ha fallecido esta ... madrugada, y el Tanatorio de Les Corts acogerá su velatorio hasta el martes, la ceremonia de despedida se hará el miércoles en la Parroquia de Sant Vicenç de Sarrià, en la capital catalana.

¿Quién era? Reverter fue responsable de Relaciones ciudadanas durante la alcaldía de Narcís Serra en el Ayuntamiento de Barcelona (1979-1982), periodo en que fue también vicepresidente del Patronato Municipal de Turismo de Barcelona y de la Fira de Mostres. Entre 1982 y 1991 fue director general de Relaciones Informativas y Sociales del ministerio de Defensa que dirigía Narcís Serra, y posteriormente fue secretario general de Coordinación y Servicios de la Presidencia del Gobierno. Noticia Relacionada Junts mantiene 60 pactos municipales con el PSC a pesar de la ruptura Joan Guirado Los partidos de Puigdemont e Illa gobiernan conjuntamente en 42 ayuntamientos catalanes Tuvo un papel relevante durante los Juegos Olímpicos de Barcelona de 1992, encabezando el denominado como 'Grup 92', encargado de la logística y seguridad de las visitas relevantes a la ciudad durante el evento. En 1993 se convirtió, durante dos décadas, en secretario general de la Fundación La Caixa, y actualmente era patrono de la Fundación Pau Casals, de la Fundación Amatller de Arte Hispánico y participaba en el Consejo para los Asuntos Económicos de la Archidiócesis de Barcelona.

