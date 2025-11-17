Suscribete a
Muere el exdirigente del PSC y activista cultural Lluís Reverter a los 82 años

Fue estrecho colaborador de Narcís Serra y secretario general de la Fundación La Caixa

El exdirigente socialista y activista cultural Lluís Reverter, mano derecha del exalcalde de Barcelona y exministro de Defensa Narcís Serra, ha fallecido este lunes a los 82 años, ha podido saber Europa Press.

Según ha avanzado 'El Periódico', Reverter (Barcelona, 1943), ha fallecido esta madrugada, y el Tanatorio de Les Corts acogerá su velatorio hasta el martes, la ceremonia de despedida se hará el miércoles en la Parroquia de Sant Vicenç de Sarrià, en la capital catalana.

