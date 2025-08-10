Muere ahogado un menor de 15 años en el río Congost

Efectivos del GRAE durante un rescate en un río, en una imagen de archivo

Un menor de 15 años ha muerto ahogado este sábado en el río Congost, a la altura de la Garriga (Barcelona). El suceso se produjo sobre este sábado, sobre las ocho de las tarde, cuando varios testigos alertaron a Emergencia, después de que el adolescente se bañase pero no verlo salir del agua.

Ante la alerta, se activaron ocho dotaciones de Bomberos, entre las cuales había efectivos de los submarinistas del Grupo de Actuaciones Especiales (GRAE) con sede a Cerdanyola, también el helicóptero de rescate de la unidad de Medios Aéreos con efectivos de montaña y dos dotaciones del parque de Granollers y del parque de bomberos voluntarios de la Garriga.

A su llegada, los primeros efectivos comenzaron a buscar al menor en la zona señalada, de unos 50 metros cuadrados y unos tres metros de profundidad máxima, e iniciaron las tareas de rescate con la ayuda de una pértiga. A continuación, llegaron los efectivos del GRAE montaña, los cuales localizaron el cuerpo al fondo del río.

Ya en el exterior, efectivos del Sistema de Emergencias Médicas (SEM) iniciaron las maniobras de reanimación con el apoyo de los efectivos de Bomberos. Maniobras que se alargaron durante más de una hora, pero no pudieron hacer nada por salvarle la vida.

El Sistema de Emergencias Médicas también desplazó hasta el lugar un equipo de psicólogos. Por su parte, los Mossos d'Esquadra han abierto una investigación para esclarecer las causas del suceso.

