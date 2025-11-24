Suscribete a
Los Mossos siguen los pasos de la Ertzaintza y detallarán el origen de los detenidos

Lo harán en un balance que se hará público en enero y que prevé «examinar delito por delito, a partir de la estadística»

La Ertzaintza ya informa sobre el origen de los delincuentes, pero solo concreta la nacionalidad si son españoles

Un agente de los Mossos durante uno de los dispositivos del plan contra la multirreincidencia en Barcelona
Un agente de los Mossos durante uno de los dispositivos del plan contra la multirreincidencia en Barcelona ADRIÁN QUIROGA
Elena Burés

Barcelona

Los Mossos d'Esquadra siguen los pasos Ertzaintza y detallarán el origen de los detenidos en un balance sobre la actividad policial, cuya publicación se prevé para el próximo enero. Así lo ha explicado este lunes el director general del Cuerpo, Josep Lluís Trapero, ... para precisar que, en el ámbito delincuencial, «el concepto extranjero», sin ir más allá, «dice poco». «Tampoco preguntamos por qué hay mayoría de hombres [entre los arrestados]; no es el objeto de debate», ha zanjado.

