Los Mossos investigan la muerte violenta de un hombre en el barrio del Buen Pastor de Barcelona

La ministra de Igualdad, Ana Redondo, comparece en el Senado por los fallos en las pulseras antimaltrato
La División de Investigación Criminal (DIC) de la Región Policial Metropolitana de Barcelona de los Mossos d'Esquadra investigan la muerte violenta de un hombre en el barrio del Buen Pastor de Barcelona este martes por la tarde, según han informado a través de un comunicado.

Sobre las 20.30 horas de este martes, los Mossos fueron alertados de la localización de un hombre muerto con signos de violencia en un rellano de un edificio del barrio barcelonés, hasta donde se desplazaron varias dotaciones policiales y del Servicio de Emergencias Médicas (SEM) que, a pesar de realizarle varias maniobras de reanimación, no pudieron evitar que el hombre acabara muriendo.

La DIC ha abierto una investigación para esclarecer las causas de la muerte y la autoría de los hechos.

