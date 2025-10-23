Los Mossos investigan la agresión sexual de tres adolescentes a una compañera de su escuela, también menor, en Gironella (Barcelona)

Los Mossos d'Esquadra y la Fiscalía de Menores investigan la agresión sexual de tres adolescentes a una chica, también menor, en Gironella (Barcelona) durante la tarde del pasado sábado, 18 de octubre. Fueron los padres de la niña quienes formalizaron la denuncia, según ... avanzó 'Regió 7' y han confirmado a este diario fuentes policiales.

Los presuntos agresores y la víctima son compañeros de escuela, y dos de ellos habrían grabado parte de la agresión. Por su parte, el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) ha informado este jueves de que dos de estos menores, de 14 años y sin antecedentes, han quedado en libertad vigilada, con intervención terapéutica para uno de ellos, y orden de alejamiento con respecto de la menor.

En la presunta agresión sexual también habría participado otro menor que, al tener menos de 14 años, es inimputable, es decir, exento de responsabilidad penal.

Según la denuncia, los tres habrían agredido a la víctima el pasado sábado en la orilla del río Llobregat y, posteriormente, en la casa de uno de los sospechosos. La joven, que estudia en el mismo colegio que los presuntos agresores, tuvo que ser atendida por el Sistema de Emergencias Médicas (SEM) y trasladada a un centro hospitalario.