Los Mossos investigan la agresión sexual de tres adolescentes a una compañera de su escuela, también menor, en Gironella (Barcelona)

Dos han quedado en libertad vigilada, con orden de alejamiento, y el tercero, al tener menos de 14 años, es ininmputable

Los seis acusados aceptan entre diez y dos años de cárcel por la violación de una joven con discapacidad en una nave de Rubí

Esposas, para trasladar a los detenidos, en una imagen de archivo
Esposas, para trasladar a los detenidos, en una imagen de archivo MOSSOS

ABC

Barcelona

Los Mossos d'Esquadra y la Fiscalía de Menores investigan la agresión sexual de tres adolescentes a una chica, también menor, en Gironella (Barcelona) durante la tarde del pasado sábado, 18 de octubre. Fueron los padres de la niña quienes formalizaron la denuncia, según ... avanzó 'Regió 7' y han confirmado a este diario fuentes policiales.

