Dicen que la vivienda es un derecho fundamental, pero a la hora de la verdad el Govern la ha convertido en un privilegio. Ha hecho de la política de vivienda un laboratorio ideológico, y el resultado está a la vista: precios disparados, falta de oferta ... de vivienda en alquiler y miles de jóvenes y familias con problemas de acceso a una vivienda digna.

Esta semana Vox ha defendido en el Parlament una hoja de ruta con medidas concretas y realistas para devolver el sentido común a un sector que, en la última década, ha sufrido más de cuarenta cambios normativos y que el Govern ha asfixiado con impuestos, burocracia y políticas intervencionistas.

Porque, a diferencia de otros, nosotros sí sabemos qué significa construir una vivienda: cada fase, cada licencia, cada coste añadido por una administración que solo sabe poner trabas y hacer negocio incluso con la vivienda.

Hemos propuesto derogar todas las leyes que han favorecido la okupación ilegal y devolver la seguridad jurídica a los propietarios. Sin propiedad no hay mercado de alquiler, ni inversión ni futuro.

Defendemos aumentar la oferta de vivienda por tres vías claras: fomentar la construcción pública y privada con criterios de equilibrio territorial, agilizar los trámites urbanísticos y reducir una fiscalidad que llega a suponer hasta un 30% del precio final de una vivienda de obra nueva. No es lógico que un bien de primera necesidad esté gravado como si fuera un artículo de lujo.

Además, queremos impulsar la vivienda protegida en propiedad y en alquiler con opción a compra, y reclamamos una nueva Ley del Suelo que permita adaptar los planeamientos urbanísticos a la realidad de los municipios y transformar el suelo vacío en vivienda asequible.

Y algo esencial: prioridad nacional para las familias españolas. Las ayudas y las viviendas sociales deben destinarse primero a los españoles y no a los que acaban de llegar.

La verdadera política social no consiste en repartir miseria, sino en garantizar que cada familia pueda construir su propio hogar con libertad, seguridad y esfuerzo.

Mónica Lora es diputada de Vox en el Parlamento de Cataluña.