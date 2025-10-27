Suscribete a
La alternativa de Vox en materia de vivienda

Proponemos derogar todas las leyes que han favorecido la okupación ilegal y devolver la seguridad jurídica a los propietarios. Sin propiedad no hay mercado de alquiler, ni inversión ni futuro

Construcción de vivienda en Barcelona
Mónica Lora

Dicen que la vivienda es un derecho fundamental, pero a la hora de la verdad el Govern la ha convertido en un privilegio. Ha hecho de la política de vivienda un laboratorio ideológico, y el resultado está a la vista: precios disparados, falta de oferta ... de vivienda en alquiler y miles de jóvenes y familias con problemas de acceso a una vivienda digna.

