La motosierra de Milei, el chándal de Maduro o el Peugeot de Sánchez: mitos y narcisos invaden la política que retrata a los ciudadanos

El último libro del politólogo Toni Aira disecciona los trucos que seducen a las masas

Sánchez alabó públicamente a Koldo: «Es un ejemplo para la militancia»

agencias
Daniel Tercero

Daniel Tercero

«El mensaje debe entrar sin esfuerzo, casi sin que lo percibamos como tal [...]. Las pantallas, el miedo y la hiperestimulación, el TikTok infinito, entre otros, han bloqueado nuestra corteza prefrontal y nos han llevado a vivir en modo superficial». Y, a partir de ... aquí, la seducción de las masas.Toni Aira parte del concepto que aportó Giovanni Sartori (en su célebre 'Homo videns') para escudriñar, con doce ejemplos, por qué «hemos llegado a la conclusión de que ver es entender» y, este doctor en Comunicación Social y Política, alerta de que, también en política, «comemos por la vista, y esto tiene repercusiones negativas actuando en el criterio de los ciudadanos».

