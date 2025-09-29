el oasis catalán
Históricamente hablando, los catalanes –especialmente los barceloneses- han manifestado siempre una gran inclinación hacía la utopía. Ya a mediados del siglo XIX, unos barceloneses de los hoy barrios de Sant Martí y Sant Andreu se enrolaron en las filas del Ètienne Cabet que escribe la ... utopía Viaje a Icaria (1842). El resultado: se crean algunas comunidades en Barcelona que, finalmente, se establecieron en los Estados Unidos con la ilusión de crear y desarrollar un mundo nuevo. Una utopía en toda regla que condujera a la felicidad.
Lo que ustedes acaban de leer me vino a la memoria cuando cayó en mis manos un desplegable publicitario del Ayuntamiento de Barcelona. Título: Inversiones previstas. En Sant Martí haremos muchas cosas 2025-2027.
El alcalde de Barcelona, que firma el desplegable, nos dice que la ciudad «está preparada para desarrollar políticas ambiciosas que garanticen el acceso a la vivienda, ofrezcan nuevas oportunidades a todos y afronten con eficacia las consecuencias del cambio climático». La cosa va en serio, se deduce del texto de la primera autoridad de la ciudad. Tomen nota: desde «el Ayuntamiento lideraremos la respuesta a estos retos desplegando un plan de inversiones histórico en todos los barrios. Y lo hacemos desde el diálogo y el consenso porque todos los agentes, las entidades y las administraciones sumamos esfuerzos».
Los utópicos icarianos de Sant Martí y Sant Andreu –como se avanza más arriba- establecieron sus comunidades en los Estados Unidos. ¿Qué ocurrió? Tras un comienzo esperanzador, las comunidades se disolvieron. Los motivos: la mala planificación, la falta de recursos y el egoísmo de unos y otros. ¿Qué nos queda de aquella Icaria? Dos avenidas: la avenida Icaria y la avenida Nueva Icaria. Las utopías son lo que son. Ya lo dijeron Karl Marx y Friedrich Engels hace casi dos siglos: propaganda y persuasión.
