Años ha el PSC se molestaba cuando alguien decía que el socialismo catalán dependía del PSOE. No es eso, refunfuñaban. La explicación: el PSC –argüían- no es una federación del PSOE sino un partido federado con el PSOE. Entonces –es cierto que había algún rebelde-, ... solía aceptarse el pulpo como animal de compañía. Hoy, no cuela.

La imagen que da el PSC es la de un partido, no federado con el PSOE, sino de una sucursal del PSOE. Un dato irrefutable: Salvador Illa saltó del Consejo de Ministros de Pedro Sánchez a candidato a la presidencia de la Generalitat por el ordeno y mando del Presidente. Salvador Illa, por aquel entonces Ministro de Sanidad, aceptó –sin rechistar- la oferta. Con el tiempo, se ha ido naturalizando la relación entre uno y otro. Vale decir que el Gobierno ha sido un amo y señor muy generoso con el Govern. Ahí está la condonación de una parte de la deuda, la singularidad fiscal, la extrema permisividad lingüística con el catalán en la escuela o las nuevas competencias en cuestión de política migratoria. Y lo que vendrá. Por su parte, Pedro Sánchez no puede quejarse. En primer lugar, porque los votos socialistas recogidos en Cataluña en los comicios generales son indispensables para investirle como Presidente. En segundo lugar, porque en tiempos de agonía como los que está sufriendo Pedro Sánchez y el PSOE se agradece que algún amigo –sobre todo si es un subordinado- te dé la mano. Al respecto, Salvador Illa se ha comportado como debe hacerlo un caballero: «profunda decepción, tristeza y enfado» por el comportamiento de Santos Cerdán y «plena confianza» en las medidas tomadas por Pedro Sánchez. Noticia Relacionada El dilema del PSOE: Illa, la 'fórmula Zapatero' o una vía feminista Mariano Alonso El paso atrás en 2011 del expresidente, convocando elecciones pero sin ser el candidato cobra fuerza como solución Por lo demás, conviene destacar, no solo la compañía y solidaridad, sino también y sobre todo la sintonía entre ambos: «Lo que hay que hacer es actuar con total contundencia. Con radicalidad que es lo que hizo Sánchez apartando a este señor de sus responsabilidades. Y habrá que tomar decisiones para reconfigurar la dirección del PSOE». Por otra lado, hay que subrayar la gallardía de Jaume Collboni: «Ningún indigno nos hará bajar la cabeza». Orgullosos, hemos de estar todos de nuestras autoridades. .

