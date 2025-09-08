Suscribete a
Israel responde a España: acusa al «corrupto Gobierno de Sánchez» de «antisemita» y veta la entrada a Yolanda Díaz y Sira Rego

el oasis catalán

Flotilla

Es un crucero de Vips progresistas de tufillo antisionista que publicitan un objetivo y ocultan/disimulan otro

Artículos de Miquel Porta Perales en ABC

Pedro Sánchez hoy, en directo: comparecencia por las medidas contra Israel y últimas noticias de La Moncloa

Ada Colau, en el momento de embarcar
Ada Colau, en el momento de embarcar adrián quiroga
Miquel Porta Perales

Miquel Porta Perales

La flotilla –con esa performance que se escenificó en el Puerto de Barcelona: conciertos, acciones simbólicas, talleres de danza, conferencias, coloquios, charlas y micrófonos abiertos en donde no faltaron Lluís Llach y la Eléctrica Dharma- que de Barcelona quiere desplazarse a Gaza es, en palabras ... de los organizadores, «la mayor misión humanitaria de la historia». Decenas de barcos con centenares de activistas de 44 países de todo el mundo. Dos estrellas: Greta Thunberg y Ada Colau. Sí, Jaume Asens también está en el Moll de la Fusta con su pañuelo palestino. Tampoco faltan –no se lo pueden saltar por si acaso pasan lista- Willy Toledo, Marina Rosell, Irene Montero, Ione Belarra, Susan Sarandon, Oriol Junqueras, Ferran Pedret y la CUP. Por supuesto, cuentan con el apoyo del Ayuntamiento de Barcelona y los telediarios de TV3.

