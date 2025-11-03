METT Barcelona, tocar el cielo con la ciudad a los pies y el Mediterráneo en el horizonte

Tras una inversión de 15 millones de euros, el grupo Sunset Hospitality ha reabierto este otoño el hotel METT Barcelona, un 5 estrellas gran lujo en el antiguo Gran Hotel La Florida, edificio novecentista que este año celebra su centenario y que está situado ... en la cima del Tibidabo. Con 70 habitaciones y suites, además de atraer a los visitantes internacionales, el establecimiento se ha convertido en cita obligada para los barceloneses en busca de nuevas experiencias, atraídos por un área de spa de la firma Valmont Red Carpet y una triple oferta gastronómica, sin olvidar la siempre recurrente escapada romántica para literalmente tocar el cielo con la ciudad a los pies.

En la cima de la sierra de Collserola, a 512 metros de altitud, no hay otro lugar donde disfrutar de las mejores vistas de Barcelona y el Mediterráneo mientras se desayuna si se está alojado, pero también vale la pena subir por la carretera de la Arrabassada para tomar un aperitivo o de tardeo en 1925 Vermutería, aunque lo ideal es reservar un almuerzo o cena en el restaurante Albarada o en el Florida Lounge by Lladró, repleto de figuras de la firma española líder mundial en el diseño, la producción y la distribución de porcelana artística y de lujo. Tanto para los huéspedes como para quienes reservan ágapes o visitas al spa, el establecimiento ofrece aparcamiento gratuito.

Auténtico «rooftop» barcelonés

Ascender al auténtico «rooftop» o techo de Barcelona supone sumergirse en un oasis de paz y tranquilidad con unas impresionantes vistas mientras se disfruta de sus terrazas escalonadas, salpicadas de tumbonas y butacones con cómodos colchones que rodean una piscina infinita climatizada todo el año y que continúa en el interior del spa. Su visita resulta ideal para tomar un respiro sin salir de la ciudad, lejos del ajetreo y el bullicio metropolitano. La reforma arquitectónica ha corrido a cargo de CMV Architects Barcelona, mientras que el diseño interior general lo firma Kokai Studios y los espacios comunes, Astet Studio, logrando el resultado de un lujo relajado, lejos de lo recargado, con estancias amplias y colores pasteles, líneas suaves y texturas naturales que trasmiten placidez y una atmósfera que invita a desconectar.

La nueva oferta gastronómica, sobre todo del restaurante Albarada, abierto de miércoles a domingo para cenas y también almuerzos todos los fines de semana, acrecienta la tentación para escalar hacia la cima de Barcelona para saborear su carta, con platos originales como la ensalada de raíces con los tubérculos moniato, remolacha y patata azul; el steak tartare de ternera cortado a mano sobre tuétano de vaca asado; la lubina salvaje sobre una cama de puerros y bañada en salsa de perejil o la chuleta de cerdo con puré de manzana y pimientos de Padrón, para rematar con el colofón de una tarta de queso al horno aromatizada con cítricos. El ticket medio es unos 55 euros por persona sin incluir ninguna de las 157 referencias de su bodega o los cócteles de autor elaborados por su «bartender».

Del 20 de noviembre al 31 de diciembre, el restaurante principal del hotel dispone de un completo menú festivo por 95 euros que incluye tres entrantes, un plato principal, postre y el correspondiente maridaje con el albariño Mar de Frades de Rías Baixas, el tinto Amfitrio del Empordà y un cava brut nature gran reserva de la familia Juve & Camps. Por el mismo precio, también disponen de un menú de canapés navideños con 4 snacks fríos y otros 4 calientes a elegir entre una amplia variedad, más dos dulces. Y para Nochebuena y Navidad, otro menú por 135 euros por comensal, bodega incluida.

Spa de la firma suiza Valmont

El spa del establecimiento ha sido concebido como un santuario de serenidad y sofisticación, al fusionar la innovación cosmética más vanguardista de la firma suiza Valmont, con el ancestral poder restaurador de los rituales de bienestar. El resultado de esta alianza de METT Barcelona con Valmont Red Carpet Spa es una experiencia integral, diseñada para armonizar y equilibrar cuerpo, mente y alma. Toda una tentación en la barcelonesa cima que recibe el nombre de unos versículos de la Biblia (Lucas 4:6 y Mateo 4:9) donde el diablo tienta a Jesús con las palabras «tibi dabo», que en latín significa «te daré».

Inmerso en un entorno cálido, íntimo y profundamente sensorial, el Spa es un edén donde terapeutas especializados, dotados con la más exclusiva tecnología, aplican desde masajes que disuelven tensiones y rituales faciales, hasta terapias holísticas pensadas para la renovación que hacen posible que el lujo se mida en bienestar. Para los encuentros profesionales o sociales que demandan un escenario a la altura, el hotel ofrece salas de reuniones y espacios versátiles con acceso directo a terrazas privadas.

Edificio novecentista

La construcción del edificio significó la culminación en 1925 de uno de los sueños del doctor Andreu, famoso por las pastillas del mismo nombre y por construir el mejor hotel de Barcelona en el mágico emplazamiento de la cima de la ciudad. Lo diseñó el arquitecto «noucentista» Ramón Raventós con la idea de crear un edificio emblemático que proyectara el prestigio de la ciudad. En 2001 el anterior Hotel La Florida fue rescatado del abandono y reabrió sus puertas tras un proyecto de remodelación para recuperar los elementos decorativos y de estructura del antiguo hotel, respetar el entorno natural en el que se encuentra y mejorar el impacto visual del hotel en la montaña. En este privilegiado enclave también se han alojado Ernest Hemingway, James Stewart, George Sanders, Rock Hudson, la princesa Fabiola y el príncipe de Bélgica y más recientemente, Barack y Michelle Obama, Tom Hanks y Bruce Springsteen.

Sunset Hospitality Group (SHG), con sede en Dubai, es un grupo multinacional con un amplio portafolio que abarca hoteles y resorts, restaurantes, beach clubs, clubes nocturnos, centros de fitness y bienestar. SHG opera más de 90 establecimientos distribuidos en 26 países y se encuentra en plena expansión. El METT Barcelona surge de la suma entre el operador SHG, el propietario Atom Hoteles y el gestor financiero GMA Corporate, y es el tercero que ha abierto recientemente.

Nuevo METT en Sitges

Ahora, SHG cuenta con hoteles en Marbella y Turquía, y abrirá en los próximos meses otros de lujo en Milán y Singapur, mientras en Sitges prepara la apertura de otro establecimiento para aprovechar la conectividad aérea de que goza la capital catalana. Sunset Hospitality Group, fundado en 2011, tiene presencia en 26 países a través de una cartera de unos 75 establecimientos. Su portafolio incluye enseñas de renombre como METT Hotels & Resorts, Azure Beach, Ammos, Dream, Drift Beach, AURA, SUSHISAMBA, DREAM, L'Amo Bistro del Mare, ATTIKO, Black Tap, Luigia, Lola Taberna Española, Signor Sassi, Goldfish, Isola, Raise Fitness & Wellness, entre otros.