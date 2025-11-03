Suscribete a
ABC Premium
Directo
Carlos Mazón anuncia su dimisión: «Ya no puedo más»

METT Barcelona, tocar el cielo con la ciudad a los pies y el Mediterráneo en el horizonte

Reabre el hotel de 5 estrellas gran lujo en la cima del Tibidabo con las mejores vistas que complementan una oferta gastronómica y de bienestar de altura

Espido Freire gana el Premio Eurostars Hotels de Narrativa de Viajes

Sigue en directo la última hora de la dimisión de Carlos Mazón como presidente de la Comunidad Valenciana

El hotel dispone de terrazas escalonadas, salpicadas de tumbonas y butacones con cómodos colchones que rodean una piscina infinita climatizada todo el año
El hotel dispone de terrazas escalonadas, salpicadas de tumbonas y butacones con cómodos colchones que rodean una piscina infinita climatizada todo el año ABC
Juan Carlos Valero

Juan Carlos Valero

Barcelona

Esta funcionalidad es sólo para registrados

Tras una inversión de 15 millones de euros, el grupo Sunset Hospitality ha reabierto este otoño el hotel METT Barcelona, un 5 estrellas gran lujo en el antiguo Gran Hotel La Florida, edificio novecentista que este año celebra su centenario y que está situado ... en la cima del Tibidabo. Con 70 habitaciones y suites, además de atraer a los visitantes internacionales, el establecimiento se ha convertido en cita obligada para los barceloneses en busca de nuevas experiencias, atraídos por un área de spa de la firma Valmont Red Carpet y una triple oferta gastronómica, sin olvidar la siempre recurrente escapada romántica para literalmente tocar el cielo con la ciudad a los pies.

Artículo solo para suscriptores
Si ya estás suscrito, inicia sesión

Esta funcionalidad es sólo para suscriptores

Suscribete
Comparte esta noticia por correo electrónico
Reporta un error en esta noticia
Copyright © DIARIO ABC, S.L.
Volver a arriba
ABC Premium
Descarga la app