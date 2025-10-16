Mercat de Mercats 2025 en Barcelona: horarios, actividades y cómo llegar a la feria gastronómica, que este año cambia de ubicación

La feria Mercat de Mercats se ha afianzado como una de las grandes fiestas de la gastronomía local en Barcelona. la cita, que cumple este año catorce ediciones, está organizada por el Ayuntamiento de la mano de los mercados municipales y precisamente ... quiere poner a estos en valor, a la vez que se busca fomentar el comercio de proximidad y el consumo de productos frescos.

La feria regresa este fin de semana, entre el viernes 17 y domingo 19 de octubre y, aunque la gastronomía será la gran protagonista, tendrá también como otros intereses los talleres, showcookings, música, presentaciones y actividades paralelas en un programa pensado para todas las edades En este sentido, habrá una zona infantil para que los más pequeños también se lo pasen en grande.

Además, los asistentes tendrán espacios con microondas y barbacoas donde los visitantes podrán calentar, cocinar y comer la carne, el pescado y las verduras 'in situ'. En la zona de restauración, también habrátapas que se podrán maridar con vinos, cavas, cervezas y otras bebidas. Seguramente por esta jugosa propuesta, la feria está más que consolidada.

Actos gastronómicos, horarios...

Mercat de Mercats se celebrará en esta ocasión en la plaza de le Glòries, en concreto entre el Museu del Disseny y el mercado de Els Encants, una zona que quedará atiborrada de puestos con productos del territorio y comerciantes y restauradores locales. La feria ya había estado allí en otras ocasiones pero no fue el caso de 2023 y 2024, cuando las obras en la zona obligaron a trasladar los puestos a plaza Cataluña.

En esta ocasión, habrá once mercados municipales presentes y además por primera vez se habilita una zona de catas, 'La Bodegueta', y también un espacio específico con productores de aceites catalanes. Los organizadores resaltan que además habrá incluso representantes con Estrella Michelin, como los chefs de los restaurantes Dos Palillos, Via Veneto o Koy Shunka.

Actos gastronómicos destacados de Mercat de Mercats Viernes, 11.30 horas. Showcooking de Carles Gaig (Petit Comité)

Viernes, 17.30 horas. Inauguración de la feria con Òscar Dalmau como pregonero

Viernes, 18 horas. Showcooking de Albert Raurich (Dos Palillos)

Sábado, 11.30 horas. Showcooking de Hideki Matsuhisa (Koy Shunka)

Sábado, 19.30 horas. Charla sobre 'De la mar al mercado, del mercado al plato' contado por mujeres de la Barceloneta

Domingo, 11.30 horas. Showcooking de David Andrés (Via Veneto)

En la web oficial salen detallados todos los planes, entre los que también destaca una actividad infantil para entender mejor las etiquetas de los alimentos u otra para conocer mejor los pescados comestibles. A nivel musical, destaca que el sábado (12 horas) se celebrará un concierto tributo a The Beatles y que cada día a última hora habrá sesión de DJs.

Mercat de Mercats estará funcionando cada día de 11 a 22 horas excepto el domingo, que cerrará puertas una hora antes, a las 21 horas. Los organizadores recuerdan que la mejor manera de ir a la feria es hacerlo en transporte público, y especialmente hasta la estación de Glòries (Línea 1 de Metro y parada de las T4, T5 y T6 de Tram).

Además, varias líneas de bus también pasan por Glòries o relativamente cerca y quienes prefieran ir en bicicleta o vehículo privado hay varios aparcamientos en los entornos. Otra opción interesante es consultar el tráfico en tiempo real en aplicaciones de movilidad como Moovit para ver al momento cuál es el transporte más efectivo.