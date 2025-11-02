Suscribete a
Un menor muy grave y cuatro adultos también heridos tras un accidente en la AP-7 en Tarragona

Eran los cinco ocupantes de un mismo vehículo que ha volcado, y se ha salido de la vía, a su paso por L'Ampolla

Protección Civil probará este lunes el sistema de alertas a móviles en el área de Barcelona

Sanitarios, atendiendo a un paciente tras un accidente, en una imagen de archivo
Barcelona

Un menor ha resultado herido muy grave y otros cuatro adultos heridos menos graves en un accidente de tráfico este domingo en la AP-7 a la altura de L'Ampolla, en Tarragona, en el que un turismo se ha salido de la vía ... y ha volcado.

