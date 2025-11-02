Un menor muy grave y cuatro adultos también heridos tras un accidente en la AP-7 en Tarragona

Un menor ha resultado herido muy grave y otros cuatro adultos heridos menos graves en un accidente de tráfico este domingo en la AP-7 a la altura de L'Ampolla, en Tarragona, en el que un turismo se ha salido de la vía ... y ha volcado.

Por el siniestro, el Sistema de Emergencias Médicas (SEM) ha activado cuatro ambulancias y un helicóptero medicalizado y han trasladado al menor hasta el Hospital Sant Joan de Déu y a los cuatro adultos al centro sanitario de Tortosa y al Hospital Universitari Joan XXIII.

Per aquest accident de @transit a l’AP-7, el SEM ha activat 4 ambulàncies i 1 helicòpter medicalitzat.



S’ha atès i traslladat 1 menor molt greu a Sant Joan de Déu, i 4 adults menys greus traslladats als Hospitals de Tortosa i @hjoan23.@bomberscat https://t.co/QfgfNeej07 — SEM. Generalitat (@semgencat) November 2, 2025

Por su parte, los Bomberos de la Generalitat han activado tres dotaciones tras recibir el aviso del accidente a las 7.59 horas de esta mañana y han trabajado para desconectar las baterías y limpiar la calzada.

Además, también este domingo, un motorista ha muerto en una salida de vía en el punto kilométrico 1.224,30 de la N-340, a la altura de Subirats (Barcelona), por causas que se están investigando, según ha informado el Servei Català de Trànsit (SCT) en un comunicado.

Los Mossos d'Esquadra han recibido el aviso a las 11.58 horas y se ha cortado la N-340 en el punto del accidente, dando paso alternativo posteriormente. Con esta víctima son 122 las personas fallecidas en carreteras catalanas este año, 38 de ellas motoristas.