Un menor muy grave y cuatro adultos también heridos tras un accidente en la AP-7 en Tarragona

Por el siniestro, el Sistema de Emergencias Médicas (SEM) ha activado cuatro ambulancias y un helicóptero medicalizado y han trasladado al menor hasta el Hospital Sant Joan de Déu y a los cuatro adultos al centro sanitario de Tortosa y al Hospital Universitari Joan XXIII.
Por su parte, los Bomberos de la Generalitat han activado tres dotaciones tras recibir el aviso del accidente a las 7.59 horas de esta mañana y han trabajado para desconectar las baterías y limpiar la calzada.
Además, también este domingo, un motorista ha muerto en una salida de vía en el punto kilométrico 1.224,30 de la N-340, a la altura de Subirats (Barcelona), por causas que se están investigando, según ha informado el Servei Català de Trànsit (SCT) en un comunicado.
Los Mossos d'Esquadra han recibido el aviso a las 11.58 horas y se ha cortado la N-340 en el punto del accidente, dando paso alternativo posteriormente. Con esta víctima son 122 las personas fallecidas en carreteras catalanas este año, 38 de ellas motoristas.
