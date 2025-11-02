Una menor en estado grave tras ser atropellada por un bus en Barcelona

Una menor de 11 años se encuentra en estado grave tras ser atropellada este domingo por la tarde, hacia las 17 horas, por un autobús de línea en el centro Barcelona.

Efectivos del Sistema de Emergencias Médicas (SEM) han atendido ... a la niña y la han traslado en ambulancia hasta el Hospital Sant Joan de Déu en estado grave.

El bus corresponde a la línea H12 Gornal / Besòs Verneda de Transports Metropolitans de Barcelona (TMB) y el atropello se ha producido en la Gran Vía, a la altura de Rambla de Catalunya. Ahora la Guardia Urbana ha abierto una investigación para tratar de esclarecer las circunstancias del suceso.

