El médico de Jordi Pujol prevé que el expresidente reciba el alta este viernes por su evolución «favorable»

El médico personal del expresidente de la Generalitat, Jordi Pujol, el doctor Jaume Padrós, ha asegurado este jueves que prevé que se dé el alta médica este viernes dada su evolución «favorable», tras ser ingresado por una neumonía el pasado domingo en ... la Clínica Sagrada Familia de Barcelona.

«Si no hay ningún impedimento, esperamos que mañana ya pueda ser dado de alta y pueda ir a su domicilio para continuar el tratamiento y hacer la convalecencia adecuada», ha asegurado en una entrevista en 'Ser Catalunya' recogida por Europa Press.

Preguntado por si podría tener el alta este mismo jueves, ha asegurado que con una persona de 95 años con patologías de Alzheimer se debería actuar --pese a que la evolución sea favorable-- «con cierta prudencia».

«Sorprendido» porque Pujol tenga que comparecer

Sobre el juicio al expresidente y parte de su familia por presuntamente ocultar dinero en cuentas en Andorra que arranca el próximo lunes y por el que finalmente declarará por videoconferencia, Padrós ha se ha mostrado «sorprendido» con que Pujol tenga que comparecer tras salir convaleciente de la neumonía.

«Quiero pensar que todo esto se hará de forma cerrada y no pública aunque todo este juicio sea público, pero creo que el respeto por la dignidad de las personas está por encima de cualquier otra coincidencia y pido que esto esté presente porque, más allá de la condición de presidente de la Generalitat, es un ser humano», ha dicho.