El médico de Jordi Pujol prevé que el expresidente reciba el alta este viernes por su evolución «favorable»

Se encuentra ingresado en la Clínica Sagrada Familia de Barcelona tras sufrir una neumonía

Jordi Pujol, durante un acto. efe

EP

El médico personal del expresidente de la Generalitat, Jordi Pujol, el doctor Jaume Padrós, ha asegurado este jueves que prevé que se dé el alta médica este viernes dada su evolución «favorable», tras ser ingresado por una neumonía el pasado domingo en ... la Clínica Sagrada Familia de Barcelona.

