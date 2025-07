Maridaje gastronómico de los platos de verano de Udon Asian Food con vinos de Familia Torres

Hace 21 años, cuando Jordi Vidal y Jordi Pascual, unos enamorados de la cultura y gastronomía asiática, abrieron en el corazón del barrio del Born de Barcelona su primer local inspirado en las tascas tradicionales japonesas y lo bautizaron Udon, seguro que no sospechaban que ese nombre genérico de un tipo de fideo grueso muy popular en la cocina japonesa se convertiría en una marca que acabaría imponiéndose en España como una categoría. El lanzamiento de Yatekomo de Gallina Blanca en el año 2013 supuso el espaldarazo definitivo para popularizar en España este tipo de cocina rápida oriental.

Con más de 70 restaurantes repartidos por toda España y once más en otros 9 países, Udon se ha convertido en «category killer» de la comida japonesa en nuestro país con más de 4 millones de comensales anuales que gastan un ticket medio de 17 euros por unos ágapes saludables y sabrosos que entroncan la dieta mediterránea con la oriental. Hasta tal punto alcanza la popularidad de la marca Udon que se asemeja a otras que terminan dando nombre a un genérico, como Aspirina, Velcro, Kleenex, Jacuzzi, Bic, Tupperware, Termo, Photoshop o Chupachups.

En el Udon Lab situado en la sede de esta compañía catalana, el chef ejecutivo y responsable de investigación y desarrollo (I+D), Alberto Gómez, y el sumiller de Familia Torres, Sergi Castro, han oficiado este martes una experiencia de maridaje para presentar las nuevas sugerencias de temporada que la cadena ha diseñado para la carta de este verano 2025. En los establecimientos Udon, además de cerveza o refrescos, los comensales pueden explorar la fusión entre cocina asiática y vino nacional en maridajes que elevan la experiencia gastronómica muy por encima de las expectativas que, en principio, puede esperarse de una cadena.

Así, los rollitos chichen curry, rellenos de pollo de corral al curry con salsa chutney de mango como entrante acompañado de una copa de Jean Leon 3055 de la variedad chardonnay, supone una brisa veraniega al contrarrestar la fritura con el frescor de esa variedad de uva del Penedés. Lo mismo ocurre con el salmón avocado roll, unos noodle rolls con salmón, aguacate, mango, queso suave y cremoso del tipo Philadelphia, maridado con Jean Leon 3055 Rosé. Se da la circunstancia de que en Udon no aspiran a competir con el sushi y cambian el arroz por los fideos, una sustitución que resulta más divertida.

Maridar la cocina asiática no es fácil por la forma oriental de comer todo a la vez y no como en occidente, con un primer plato, segundo y postre. Además, están los sabores picantes, que no siempre tienen por qué estar presentes. El ramen, que se ha convertido en tendencia, no puede faltar también en verano, aunque se antoje una contradicción una sopa en plena canícula. Nada de eso. El kimchi ebi ramen brilla como sugerencia a base de leche de coco, dashi, kimuchi, no moto, lemongrass, dos langostinos crujientes, cebolla, zanahoria, setas shimeji, tomate cherry, pak choi, espinacas, huevo semicocido y marinado, lima y cebolleta japonesa. La combinación, maridada con Celeste Verdejo, resulta de lo más apetitosa también en verano.

El arroz con ternera cocinada a baja temperatura, cebolla, dashi, mirin, huevo plancha, alga mori, cebolleta japonesa y shichimi togarashi acompañado con una copa de tinto Celeste Roble también supone una buena opción, no solo por el plato, sino por ser uno de los vinos de la denominación de origen (DO) Ribera de Duero más vendidos en España, con solo 3 meses en barrica de roble. El sumiller califica este caldo como un «auténtico monstruo» y el cronista da fe del apropiado maridaje. Y entre los postres que destacan en las sugerencias de esta temporada está el tiramisú nipón, un delicioso pastelito de mousse de mascarpone, bizcocho savoiardi y un toque de té verde matcha que marida a la perfección con un moscatel Floralis que, sin embargo, no figura en la carta de los establecimientos Udon.

El crecimiento de la cadena Udon Asian Food se basa en una apuesta por recetas asiáticas propias, sabrosas y saludables, a partir de ingredientes frescos elaborados al momento con productos con sello ecológico y origen local, además de criterios de bienestar animal, como sus pollos y huevos de corral procedentes de gallinas no enjauladas. También ofrecen vegetarianos y veganos con proteína vegetal. El plato que más triunfa en esta cadena que hace bien las cosas es el corral chichek yakisoba, un salteados con setas shiitake, zanahoria, calabacín, cebollino y pechuga de pollo de corral rebozada con maíz tostado crujiente, salsa yakisoba y teriyaki. No extraña que la marca haya creado un club de Udon lovers para los más fieles.

