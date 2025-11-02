Suscribete a
ABC Premium

Ni Madrid ni Barcelona: esta es la ciudad en la que se venden un mayor volumen de pisos con okupa dentro en 2025

Aunque en términos absolutos la ciudad condal es la que más viviendas usurpadas registra, en otra capital catalana este tipo de casas tienen más peso sobre el total de la oferta

Un juez explica cómo expulsar de forma rápida a los okupas de las viviendas: «Es un problema que tenemos en España»

Ni Madrid ni Barcelona: esta es la ciudad en la que se venden un mayor volumen de pisos con okupa dentro en 2025
Ni Madrid ni Barcelona: esta es la ciudad en la que se venden un mayor volumen de pisos con okupa dentro en 2025 ISABEL PERMUY
Virginia López Esplá

Virginia López Esplá

Esta funcionalidad es sólo para registrados

La okupación es un fenómeno que preocupa mucho entre los propietarios españoles. La posibilidad de alquilar una vivienda y que el inquilino deje de pagar o la usurpación de una segunda vivienda son algunos de los mayores temores de este grupo.

Según el ... portal inmobiliario Idealista, en España hay 23.010 viviendas a la venta anunciadas en el portal durante el tercer trimestre de 2025.

Artículo solo para suscriptores
Si ya estás suscrito, inicia sesión

Esta funcionalidad es sólo para suscriptores

Suscribete
Comparte esta noticia por correo electrónico
Reporta un error en esta noticia
Copyright © DIARIO ABC, S.L.
Volver a arriba
ABC Premium
Descarga la app