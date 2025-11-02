Ni Madrid ni Barcelona: esta es la ciudad en la que se venden un mayor volumen de pisos con okupa dentro en 2025

La okupación es un fenómeno que preocupa mucho entre los propietarios españoles. La posibilidad de alquilar una vivienda y que el inquilino deje de pagar o la usurpación de una segunda vivienda son algunos de los mayores temores de este grupo.

Según el ... portal inmobiliario Idealista, en España hay 23.010 viviendas a la venta anunciadas en el portal durante el tercer trimestre de 2025.

Se trata de unos datos que han hecho públicos desde el portal tras utilizar un algoritmo de procesamiento de texto para enumerar cuántos de los anuncios contienen la etiqueta de 'vivienda okupada'.

Las viviendas okupadas a la venta en nuestro país suponen el 3% de todos los inmuebles a la venta en el portal. Para Francisco Iñareta, portavoz de Idealista, a esta situación de vender una casa okupada los propietarios llegan «hartos de esperar la intervención de la justicia». De hecho, explica que vender con una persona usurpando la propiedad obliga a los propietarios a deshacerse de sus viviendas con un precio que roza el 50% del precio real. Para revertir esta situación, cree que hacen falta «políticas que protejan a los propietarios, que les ofrezcan seguridad jurídica y que les aseguren la recuperación de su vivienda».

La provincia donde hay a la venta más viviendas okupadas es Barcelona ya que estas suponen un 7,9% del total. En el otro lado, solo en Soria no se registra ninguna vivienda okupada a la venta.

La ciudad con más viviendas okupadas en venta

Pero pese a que la provincia de Barcelona es en la que más casas a la venta con okupa se registran, la ciudad condal no es la capital de provincia en la que más casas con okupas hay a la venta.

Se trata de otra ciudad catalana: Gerona. Según los datos de Idealista, en ella el fenómeno es «más acusado» con un 8,9% de las viviendas. En números absolutos hay 132 viviendas con esta etiqueta.

A Girona le sigue otra ciudad catalana, Tarragona. En esta, el número de viviendas okupadas a la venta es de 157, lo que supone un 8,8% de casas okupadas sobre el total de viviendas en venta. A ambas ciudades catalanas le siguen Sevilla (8,4%), Almería (6,4%) y Murcia (6,3%).

Hay otras ciudades en las que las viviendas a la venta okupadas también presentan pesos superiores a la media. Son: Lleida (5,7%), Huelva (5,6%), Huesca (5,2%), Barcelona (3,7%), Santa Cruz de Tenerife (3,6%) y Málaga (3,4%). De acuerdo a las cifras, todas las ciudades catalanas estarían por encima de la media nacional de viviendas a la venta okupadas.

Las capitales de provincia con mayor volumen de casas con okupa a la venta Gerona: 8,9%

Tarragona: 8,8%

Sevilla: 8,4%

Almería: 6,4%

Murcia: 6,3%

Lérida: 5,7%

Huelva: 5,6%

Huesca: 5,2%

Barcelona: 3,7%

Santa Cruz de Tenerife: 3,6%

Málaga: 3,4%

De esta manera, en todas las grandes capitales catalanas el precio el peso de la venta de pisos usurpados es superior a la media. En términos absolutos, en Cataluña hay 1.239 viviendas okupadas a la venta. Aunque Barcelona es la capital en la que más pisos okupados a la venta hay -también por tamaño- en el resto de provincias es significativo el peso que estas tienen sobre el total de sus respectivos mercados, razón por la que Gerona sale primera en el ranking.

Desde Idealista hacen también una mención a grandes mercados en los que el peso de las casas con okupas es inferior a la media. Entre ellas se encuentran Palma, donde suponen el 2,5% del total, Madrid el 2,4%, Valencia el 2,3%, Alicante el 1,9%, San Sebastián el 1,7% y Bilbao solo el 1%.