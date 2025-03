Más madera para Puigdemont

La estrategia de Pedro Sánchez para recabar apoyos recuerda a 'Los hermanos Marx en el Oeste' (1940). En concreto, a dos escenas que remiten a la relación del presidente con sus socios de gobierno comunistas y sus valedores parlamentarios nacionalistas e independentistas.

En la primera vemos a Groucho en la estación. Harpo y Chico lo lían para sacarle unos dólares. Groucho intuye el enredo, pero no puede evitar el timo: «Yo quería ir al Oeste y no a la ruina», exclama mientras Harpo le recorta los pantalones. La segunda es la escena del tren: los Marx persiguen a los malos que huyen en carreta. A falta de carbón, Groucho arenga desde la locomotora: «¡Traed madera… es la guerra!». Esa es la frase, trasladada del inglés («¡Timber!») al español por Miguel Mihura. «Timber» (madera) es el aviso de los leñadores cuando se desploma un árbol. La memoria popular lo dejó en: «¡Más madera… es la guerra!». La madera proviene de los vagones: al acabar la travesía, ya no queda tren.

Las dos escenas ilustran el método Sánchez para conservar el poder sin ganar las elecciones. Si en 2019 con solo 120 diputados cuajó una extraña familia con Podemos, Esquerra Republicana, PNV, BNG y Bildu, cuatro años después, con 121, pretende revalidar la presidencia ampliando el convite a Junts, el partido del fugitivo Carles Puigdemont. Para conseguirlo, además de invocar el miedo a la ultraderecha, deberá hacer más concesiones a los partidos que pretenden quebrar el Estado que Sánchez representa. Si Chico y Harpo le birlaban los dólares a Groucho antes de emprender el viaje al Oeste, los potenciales aliados de Sánchez le advierten de que sus apoyos serán más onerosos que en 2019: «Yo quería ir a la Moncloa y no a la ruina», rumiará el resistente.

Como Groucho, pero sin gracia, Sánchez gritará aquello de «¡traed madera… esto es la guerra con el PP!». Entendiendo por «madera» la mengua del Estado en favor de sus falsos amigos parlamentarios. Vayamos al caso catalán. El 'procés' comienza en 2012. Artur Mas, contrariado por la negativa de Rajoy a su pacto fiscal -España estaba al borde del rescate- enrola a su partido, una Convergència carcomida por la corrupción, en la llamada «revolución de las sonrisas» que culminará en el golpe de 2017. La deriva secesionista revitalizará a Vox, partido a la derecha del PP que dos años después no obtuvo ni un escaño: crece hasta 52 diputados en 2019.

Vox, que en 2023 ha perdido 19 escaños, es el juguete preferido de Sánchez para agitar el voto del miedo. No hay mejor manera de ayudar al nacionalismo que atacar a la España de las autonomías y amenazar en Cataluña con un 155 permanente.

Añadamos a eso un PP incapaz de esquivar la mala compañía de Vox en sus pactos municipales y entenderemos la supervivencia de Sánchez. Se le daba por muerto y resucita sabedor de que, aunque haya perdido las elecciones, contará con apoyos para revalidar la presidencia. Socios perdedores como Sánchez. Los comunistas de Sumar, que se han dejado 600.000 votos; los nacionalistas del PNV con 100.000 votos menos y hegemonía declinante en el País Vasco; una Esquerra que disimula como puede el desastre municipal y nacional: de 13 a 7 escaños… La excepción es Bildu, que exige avanzar en la autodeterminación de Euskal Herria (¿recuerdan la alternativa KAS?).

Ahora solo faltaba Junts. Helos aquí. Laura Borràs, recién condenada por delitos de corrupción, en la presidencia; Jordi Turull, indultado por el golpe de 2017, en la secretaría; todos al servicio del prófugo Puigdemont, en busca y captura tras decaer la inmunidad que le brindaba su condición de eurodiputado. Partido de «lo volveremos a hacer», su único programa es la confrontación con el Estado: amnistía (para cuatro mil 'represaliados') y autodeterminación a cambio de su abstención en la investidura. Justo cuando Junts acaba de perder el Ayuntamiento y la Diputación de Barcelona y Esquerra se deshace, Sánchez les brinda un inmerecido protagonismo decisorio en la política nacional.

«¡Traed madera!», exige el «resistente» para avivar su guerra particular con el PP. Cada trozo de madera desmonta un Estado que, como el tren de la película, se quedará sin los vagones que garantizan su integridad. Es legal buscar alianzas parlamentarias, pero no es ético compartir la llave de la gobernanza con unas formaciones hispanófobas cuyo exiguo peso electoral no lo justifica. A falta de un partido bisagra de ámbito nacional -lo pudo ser Ciudadanos, si Rivera no se hubiera inmolado- ¿por qué no dejamos de quemar madera en otro viaje hacia ninguna parte con los odiadores del «régimen del 78»?

Estas elecciones las ha ganado el bipartidismo con más de dos tercios de los votos. Sánchez y Feijóo deberían arrumbar rencores y malas compañías: conjugar una gran coalición. Consolidar el andamiaje de la España constitucional.