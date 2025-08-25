Lunes negro en Cercanías en Cataluña: un incendio en la catenaria de Calafell paraliza la circulación entre Sant Vicenç y Vilanova

Lunes negro en Cercanías. Apenas unas horas después de que fuentes de la compañía anunciaran que se investigarán las causas de las averías que este fin de semana han obligado a interrumpir el servicio en varios tramos de la línea R3, y de que se declarara un nuevo incidente en otra línea de la red (R17) a su paso por la estación de Salou-Port Aventura, una nueva avería, esta vez como consecuencia de un incendio en la catenaria en la estación de Calafell (Tarragona) ha obligado a paralizar el servicio entre varias estaciones.

La circulación ferroviaria de las líneas R2 Sud, R14, R15, R16 y R17 de Rodalies se ha interrumpido este lunes sobre las 011.00 horas entre Sant Vicenç de Calders (Tarragona) y Vilanova i la Geltrú (Barcelona) a petición de los Mossos d'Esquadra y los Bombers de la Generalitat al ver que salía humo de un tren.

Noticia Relacionada Nuevo paro en la línea R3 de Cercanías en Barcelona por otra avería en la catenaria ABC Autobuses lanzadera cubren el trayecto paralizado entre las localidades de Granollers y La Garriga (Barcelona)

La avería se ha producido en un tren de pasajeros en la estación de Calafell y los usuarios han sido desalojados del convoy sin que ninguno haya resultado herido, según han informado a Ep fuentes de Renfe. El operador está gestionando un servicio alternativo por carretera mientras dure la incidencia, que está relacionada con el pantógrafo y la catenaria, y Protección Civil ha activado la prealerta del plan Ferrocat.

Los fallos acumulados en la red de Cercanías se producen a solo un mes del inicio de las obras en la R3 de Cercanías. A partir del próximo 27 de septiembre, la línea iniciará un periodo de 16 meses de cortes de servicio en dos fases para el desdoblamiento entre las localidades barcelonesas de Parets del Vallès y La Garriga. La obra supondrá una inversión de más de 140 millones de euros por parte de Adif.

Por otra parte, una avería en un convoy provoca desde las 13.46 horas que algunos trenes puedan quedarse parados y aumentar su tiempo de recorrido cuando se acercan a las estaciones de Arc de Triomf y El Clot de Barcelona. Según ha informado Renfe en un apunte en 'X', recogido por Europa Press este lunes, se está trabajando para solucionar la incidencia «lo más pronto posible». Los retrasos afectan a las líneas R1, R3 y R4.