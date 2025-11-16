Suscribete a
Kiosko Universal, la manera más fácil de disfrutar gastronómicamente de la Boquería sin cocinar

Su cocina es literalmente de mercado al disponer de producto fresco de metro cero desde las 6 de la mañana hasta las 17 horas para tradicionales «esmorzars de forquilla» o comidas

En restaurante Solomillo las carnes van al peso mientras La Barra es el informal rincón de una charcutería de lujo

Borja Domínguez es la tercera generación que se hace cargo del establecimiento situado en el corazón del mercado más icónico de Barcelona
Juan Carlos Valero

Juan Carlos Valero

Barcelona

A la tendencia del tardeo se une la recuperación de una tradición culinaria típicamente catalana: los «esmorzars de forquilla» (desayunos de tenedor). Para disfrutar en Barcelona de esta auténtica expresión de la cultura gastronómica local, lo mejor es adentrarse en el mercado de la ... Boquería, en plena Ramblas, y recalar en cualquiera de las barras del cuadrilátero de Kiosko Universal.

