Un juzgado reconoce la incapacidad absoluta por Covid persistente a una comercial después de que la Seguridad Social la obligase a reincorporarse

Las secuelas tras enfermar de Covid llevaron a que el Instituto Nacional de la Seguridad Social reconociese a una comercial de Tarragona la incapacidad permanente total en noviembre de 2021. Entre otras, migrañas de alta frecuencia resistentes al tratamiento. Dos años más tarde, la mujer ... solicitó que se le reconociese la absoluta, pero su reclamación se desestimó y, una vez agotada la vía administrativa, decidió acudir a los tribunales. Los especialistas de la Seguridad Social la evaluaban cada año, y así determinaron que no era apta para seguir en su puesto de trabajo hasta que, un mes antes del juicio, tras una revisión, determinaron que había mejorado y debía reincorporarse, dejando así esta de recibir la preceptiva pensión fijada. Ahora, una sentencia ha dado la razón a la afectada y reconoce su incapacidad absoluta.

El fallo del Juzgado de lo Social 1 de Tarragona, al que ha tenido acceso ABC, sostiene que las dolencias padecidas por la demandante han podido acreditarse con los informes médicos aportados y que su solicitud se ampara porque se «aprecia una clara agravación» de su estado. Considera así la juez que su cuadro clínico ha empeorado desde 2023, y que sus cefaleas son incapacitantes, diarias e intensas.

También da por acreditado que sufre síndrome ansioso depresivo reactivo, astenia, así como dolor general y vértigos. «Todas estas dolencias son intensamente limitantes para toda actividad laboral, por liviana que sea», reza la resolución, fechada el pasado 21 de octubre. Además, precisa, para reconocer la incapacidad permanente absoluta, frente a la total, que ahora presenta «limitaciones funcionales más intensas que las que presentaba cuando le fue reconocido dicho grado».

Un fallo que revoca la resolución del INSS que, en septiembre de 2025, a un mes del juicio, determinó que la comercial no estaba afectada «de ningún grado de incapacidad permanente» y por eso ordenó dar de baja la pensión que recibía. Sin embargo, ahora la juez desestima esta valoración administrativa al constatar una agravación real y objetivamente acreditada del cuadro clínico de la mujer, que ha representado la abogada María José González, de Toro Abogados.