Un juzgado da la razón a Glovo y desestima la demanda de Just Eat por competencia desleal

El Juzgado Mercantil 2 de Barcelona ha desestimado la demanda de Just Eat contra Glovo por competencia desleal, y por la que reclamaba a la compañía de Óscar Pierre 295 millones de euros. La sentencia rechaza así su pretensión, al entender que Glovo actuó ... dentro de la legalidad y que los contratos utilizados por esta plataforma desde el año 2019 garantizaban la autonomía de los repartidores, respetando la conocida como 'ley rider', que también permite la prestación de estos servicios en régimen autónomo.

El fallo considera así que el servicio de reparto de comida a domicilio mediante plataformas digitales es un negocio innovador, tecnológicamente avanzado y que el marco laboral de su regulación resulta controvertido y obsoleto.

El magistrado analiza en su resolución que ambas compañías presentan modelos de negocio diferentes; mientras que el 80 por ciento del negocio de Just Eat es el 'marketplace' -actuar como intermediario entre los establecimientos y el cliente final, a través de su plataforma- y sólo el 20 restante a entrega a domicilio; en Glovo sucede justamente lo contrario, por lo que la laboralización de los 'riders' no es la única diferencia.

Los consumidores que prefieren Glovo destacan las funcionalidades de la 'app', mientras que los de Just Eat y Uber Eats destacan el precio y las promociones. Además, el cambio de modelo implementado por Glovo desde principios de enero de 2025 (laboralización de los repartidores) no ha conllevado ninguna alteración de las cuotas de mercado, ya que a junio de 2025 Glovo tenía una cuota de mercado del 53,8 por ciento, Just Eat del 14,5 y Uber Eats 28,5.

Noticia Relacionada Just Eat reprocha las «desventajas de emplear» frente a la «flexibilidad del modelo de falso autónomo» Elena Burés La empresa de reparto fundada por Óscar Pierre presume de su foto con Illa por el décimo aniversario y del apoyo de sindicatos y patronal al inicio de la vista

El juicio se celebró el pasado junio y la plataforma británica reprochó a su competidora el haber obtenido una extraordinaria ventaja competitiva derivada de la contratación de «falsos autónomos», mientras que Just Eat, cumpliendo la conocida 'ley rider', tenía contratados a los repartidores en régimen laboral lo que, no solamente, le resultaba mucho más costoso, sino que restaba flexibilidad al negocio.