Un juzgado de Barcelona condena a Francesc Rubiralta a pagar 7 millones a Celsa por remuneraciones excesivas

El fallo apunta que la conducta del antiguo administrador de la siderúrgica fue «desleal» con la compañía

Francesc Rubiralta, durante otro juicio por una demanda de Celsa que acabó desestimada
Francesc Rubiralta, durante otro juicio por una demanda de Celsa que acabó desestimada ABC

El Juzgado de lo Mercantil 4 de Barcelona ha condenado al antiguo administrador del Grupo Celsa, Francesc Rubiralta, a abonar 7,2 millones euros a la siderúrgica, tras la demanda interpuesta para ejercer la acción de responsabilidad social por el Grupo Celsa, a ... través de su participada Celsa Opco SA, contra Rubiralta por remuneraciones excesivas entre 2022 y 2023.

