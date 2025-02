Las juventudes de ERC deciden este lunes si apoyan la investidura de Illa

La organización juvenil de ERC, Jovent Republicà, decidirá este lunes en una reunión extraordinaria de su Consell Nacional si su única diputada en el Parlament de Cataluña, Mar Besses, vota o no a favor de la investidura de Salvador Illa. La decisión de las juventudes de ERC es crucial para que el líder socialista cuente con los apoyos necesarios en primera ronda. La suma de PSC, ERC y los Comuns alcanza una mayoría absoluta por la mínima, con 68 de los 135 diputados.

El primer secretario del PSC comunicó el sábado al presidente del Parlament, Josep Rull, que tenía la mayoría necesaria para ser investido tras el acuerdo cerrado entre su formación y ERC. El anuncio llegó después de que la militancia de ERC avalara con un 53,5% de los apoyos el preacuerdo alcanzado con el PSC. Fueron 3.397 afiliados que respaldaron la iniciativa de Rovira y la actual dirección. Frente a estos, el 44,8% (2.847 votos) optó por tumbar el texto y decir «no» a Illa.

Con esto, Josep Rull celebrará desde mañana la ronda de contactos con los grupos parlamentarios para convocar después el debate de investidura de Salvador Illa como presidente de la Generalitat. La intención de Rull es celebrar esta ronda de contactos presencialmente este martes, empezando por el PSC y siguiendo con los grupos que han manifestado su intención de apoyar a Illa, es decir, ERC y los Comuns. A continuación irían los demás grupos parlamentarios.

La ronda de contactos, que estaba prevista en principio para este lunes, se retrasó a la espera de la decisión de Jovent Republicà, que podría complicar la investidura esta semana del líder socialista. Illa necesita los 20 'síes' de ERC que, sumados a los 42 del PSC y los seis de los Comuns, reúnen los 68 apoyos necesarios para salir elegido en primera ronda.

Ante este escenario, la diputada Mar Besses amenaza con romper la disciplina de partido y votar 'no' a Illa. En cualquier caso, esto no haría más que retrasar una investidura inevitable: de no prosperar la votación en primera ronda, al socialista le bastaría una mayoría simple –más 'síes' que 'noes'– para ser elegido nuevo presidente de la Generalitat.

«Solo puedo decir que estoy convencida de que tendremos un acuerdo, que será así y que, sobre todo, tenemos que respetar los procesos internos de todas las organizaciones», señaló la secretaria general y presidenta en funciones de ERC, Marta Rovira, sobre un hipotético voto contrario de la diputada de Jovent Republicà.

Ja hem conegut els resultats de la Consulta a la militància d'Esquerra Republicana sobre l'acord amb el PSC.



El @joventrepublica mantindrem els debats oportuns durant els pròxims dies, i ens posicionarem sobre l'escenari polític actual i futur. — Pol Baldomà (@polbaldoma) August 2, 2024

Por su parte, los integrantes de Jovent Republicà han mantenido silencio a espera de la decisión que tome esta tarde la reunión extraordinaria de su Consell Nacional. Su portavoz, Pol Baldomà, se limitó a señalar el viernes, después de conocerse los resultados de la consulta a la militancia de Esquerra Republicana, que la organización mantendría los «debates oportunos» durante estos días.