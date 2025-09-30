La Justicia ordena restituir al intendente Toni Rodríguez como jefe de investigación de los Mossos

La Justicia da la razón al intendente de los Mossos d'Esquadra Toni Rodríguez y obliga al Cuerpo a restituirle en el puesto del que fue cesado en 2022, con el cambio de cúpula en la Policía catalana, cuando, tras ejercer como jefe de la Comisaría General de Investigación Criminal, fue destinado a Rubí (Barcelona) como responsable del Área Básica Policial de la ciudad.

Un cese que Rodríguez recurrió ante los tribunales y ahora el Juzgado de lo Contencioso Administrativo 11 de Barcelona ordena que vuelva a su cargo, al considerar que el traslado no fue justificado. El fallo, avanzado por la Cadena Ser y consultado por ABC, sostiene que «no se explicitan las razones de oportunidad que puedan sostener la falta de confianza o idoneidad que se apreciaron al inicio de su designación para el puesto que venía ostentando ni las razones que sustentan la decisión de un nuevo encargo de funciones».

La justicia defiende que no se conoce si, en el ejercicio del cargo del que fue cesado, «se han visto modificadas sus atribuciones y/o la ineptitud para acometerlas de forma que pueda concluirse en qué circunstancias se ha modificado su aptitud para el desarrollo de las funciones encomendadas», hecho por el que estima la demanda interpuesta y anula las dos resoluciones impugnadas.

Durante el juicio, celebrado el pasado marzo, el intendente pidió que se declarara la nulidad de la resolución de 2022 en la que se le designó como jefe de la comisaría de Rubí, argumentando que el cambio carecía de fundamentación legal y suponía una vulneración del derecho a la motivación de los actos administrativos.

Fue el Govern de ERC el que cesó a Josep Lluís Trapero como jefe de los Mossos, a finales de 2021. Unos meses después, el nuevo máximo responsable del Cuerpo, Josep Maria Estela, impulsó una reestructuración de sus filas y cesó a Rodríguez, que, tras liderar la División de Investigación, ejercía entonces como jefe de la Comisaría General de Investigación Criminal.