Los juristas cuestionan la legalidad del veto a la compra de casas que no sean para vivir

En la Generalitat de Cataluña lo tienen claro: por un lado, no les «temblarán las piernas» –en palabras de Salvador Illa– a la hora de adoptar medidas contundentes y novedosas para afrontar la crisis de acceso a la vivienda; por otro, tienen también claro que ... cualquier medida debe estar muy justificada y, sobre todo, ser muy robusta jurídicamente. Es por ello que fuentes de la consejería de Territorio precisan a ABC que se tomarán el tiempo que sea necesario para decidir sobre la que puede ser la medida más potente y radical de las adoptadas hasta ahora, la de prohibir las llamadas «compras especulativas», es decir, vetar cualquier adquisición de inmuebles que no se destinen a primera vivienda.

«Hay que medir muchos los pasos, no nos podemos equivocar, y la idea que el Govern pueda tener puede que no sea la misma que la que tienen los Comunes», advierte otra fuente del Ejecutivo de Illa en alusión a sus socios de investidura, impulsores de una medida que estos ven como un antes y un después, un «big bang» que dejaría atrás medidas como la de topar las rentas, un «parche» que ha generado en realidad una drástica caída de la oferta.

La prevención de la Generalitat ante el posible fin de la compra especulativa es comprensible si se atienden las advertencias que se hacen desde el sector, donde están convencidos de que una intervención de este tipo no solo sería contraproducente y generaría el efecto contrario, sino que sería fácilmente tumbable en el Tribunal Constitucional.

Los defensores del veto basan sus argumentos en el informe encargado por el Plan Estratégico Metropolitano que considera que la medida tendría encaje legal siempre y cuando se limitase en lo geográfico –en aquellas áreas consideradas tensionadas–, y en lo temporal, mientras se considerase vigente la crisis de vivienda. El autor del estudio reconoce que, de otro modo, «se generaría un elevado riesgo de regular el estatuto básico de la propiedad eliminando u obstaculizando un elemento intrínseco de ese derecho que es el del poder de disposición. Eso podría considerarse fácilmente que hace irreconocible el derecho y (...) que la medida limitativa devenga inconstitucional».

El mismo estudio –que desde el Govern del PSC se reconoce que es muy de «óptica de los Comunes»– establece otras limitaciones, asumiendo de manera implícita que su legalidad puede ser dudosa. Así, por ejemplo, en el caso de la adquisición de edificios enteros se permitiría la compra siempre que todas las viviendas se destinasen a alquiler habitual y no a renta temporal o turística. En cuanto a las segundas residencias, se permitiría su compra en un municipio diferente a la habitual, aunque estuviese en una zona tensionada, siempre que fuera para uso personal y no para alquilar o invertir. El mismo estudio apunta que países como Dinamarca, Croacia, Finlandia o Canadá ya legislando en la misma dirección.

Los argumentos de los defensores son rebatidos desde el sector. En una durísima nota, la Asociación de Agentes Inmobiliarios de Cataluña, la de Promotores y Constructores de Edificios, los colegios de Administradores de Fincas, el de Agentes de la Propiedad de Barcelona y el Consejo de Cámaras de la Propiedad señalaban ayer que las medidas propuestas no solo son «ineficaces para incrementar la oferta (...) sino que ponen en riesgo el acceso a la vivienda de la ciudadanía, así como también la actividad del sector y la generación de puestos de trabajo».

El sector ha encargado un informe jurídico que desmonta el argumento al que apelan los defensores del veto, que es que el artículo 47 de la Constitución, que mandata a los poderes públicos garantizar el acceso de todos los españoles a una vivienda digna, «puede operar como fundamento suficiente para restringir el del derecho de propiedad (art. 33) y el de libertad de empresa (art. 38)». Para los autores del estudio, ello implicaría una «inversión del orden constitucional», ya que mientras que el artículo 33 es un derecho fundamental, el 47 es un principio rector, y la jurisprudencia deja claro que «los principios rectores no generan derechos subjetivos directamente exigibles».

El estudio, que señala que el veto chocaría también con el derecho europeo (art. 63 del Tratado de Funcionamiento de la UE) que prohíbe a los Estados adoptar normas que obstaculicen o restrinjan la libre circulación de capitales, es rotundo también al precisar la no competencia de la Generalitat en la materia: «Las CC.AA pueden regular el uso del suelo y la política de vivienda, pero no pueden restringir la adquisición de bienes inmuebles». Como fuentes del sector precisaban ayer a ABC, la Generalitat debe medir mucho sus pasos si no quiere arriesgarse a un revolcón ante el TC.