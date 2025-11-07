Suscribete a
Los juristas cuestionan la legalidad del veto a la compra de casas que no sean para vivir

Un informe advierte de que la medida chocaría con la Constitución española y con el derecho europeo

El Ejecutivo del PSC reconoce que es paso muy delicado y que cualquier medida debe ser muy robusta en lo jurídico

Agencia inmobiliaria en el barrio de Gracia, en Barcelona
Àlex Gubern

Barcelona

En la Generalitat de Cataluña lo tienen claro: por un lado, no les «temblarán las piernas» –en palabras de Salvador Illa– a la hora de adoptar medidas contundentes y novedosas para afrontar la crisis de acceso a la vivienda; por otro, tienen también claro que ... cualquier medida debe estar muy justificada y, sobre todo, ser muy robusta jurídicamente. Es por ello que fuentes de la consejería de Territorio precisan a ABC que se tomarán el tiempo que sea necesario para decidir sobre la que puede ser la medida más potente y radical de las adoptadas hasta ahora, la de prohibir las llamadas «compras especulativas», es decir, vetar cualquier adquisición de inmuebles que no se destinen a primera vivienda.

