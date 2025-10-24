El jurado declara culpable al británico que mató a otro hombre durante una sesión de 'chemsex'

Por ocho votos a favor y sólo uno en contra, el jurado popular ha declarado culpable al británico acusado de matar de forma «violenta e intencionada» a otro hombre, de 38 años en una masía de Vallgorguina (Barcelona) en febrero de ... 2023 durante una sesión de 'chemsex'. Así lo han manifestado durante la lectura del veredicto este viernes en la Audiencia de Barcelona, al recordar que dos días antes del crimen, el individuo quedó con otro hombre en Londres para realizar la misma práctica y que consumió las mismas sustancias que el día del asesinato: GHB y metanfetaminas.

Considera así probado el tribunal del jurado que, tras consumir dichas drogas, «decía escuchar ruidos, mostraba temor y llegó a confundir a la persona que se hallaba con él con otra distinta, convencido de que había alguien más observándolos» y que, a raíz de este comportamiento, la que fue su pareja sexual le envió varios mensajes al día siguiente advirtiéndole expresamente de los riesgos de volver a consumir.

También lo alertó del temor que le producía que el acusado actuara de forma agresiva si volvía a sentirse confundido o asustado, empleando como ejemplo el de un cuchillo para referirse a la posibilidad de que reaccionara con violencia, por lo que el acusado era «plenamente consciente de los riesgos que dicho consumo comportaba».

La repetición de este mismo comportamiento en un intervalo tan breve de tiempo -dos días después- evidencia que lo ocurrido en Vallgorguina «no fue una reacción inesperada al consumo» sino que, aunque el acusado conocía los efectos que le provocaban las drogas, volvió a consumir, aceptando como posible el eventual resultado.

El jurado también ha considerado probado por unanimidad que el británico atacó con «absoluta desproporción» a la víctima, que no tuvo posibilidad de repeler la agresión y que no pudo más que interponer los brazos, intentar agarrar el cuchillo y huir. El tribunal popular cree que no sufrió ningún ataque por parte de la víctima, apoyándose en la declaración del médico que le realizó una exploración, que constató que no había indicios de que hubiese sufrido una agresión física y que tampoco había evidencias de una pelea.

Aunque en un inicio la Fiscalía pedía para él 19 años de prisión, este pasado martes, el representante del Ministerio Fiscal, Félix Martín, modificó su escrito de conclusiones definitivas y solicitó, coincidiendo con la acusación particular, 20 años de cárcel por un delito de asesinato con alevosía.