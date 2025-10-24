Suscribete a
El jurado declara culpable al británico que mató a otro hombre durante una sesión de 'chemsex'

Tanto la Fiscalía como la acusación particular piden para el acusado una condena de 20 años de prisión

A juicio el británico que mató a otro hombre tras una sesión de 'chemsex'

El acusado, durante el juicio por el crimen del 'chemsex'
El acusado, durante el juicio por el crimen del 'chemsex' TSJC

Barcelona

Por ocho votos a favor y sólo uno en contra, el jurado popular ha declarado culpable al británico acusado de matar de forma «violenta e intencionada» a otro hombre, de 38 años en una masía de Vallgorguina (Barcelona) en febrero de ... 2023 durante una sesión de 'chemsex'. Así lo han manifestado durante la lectura del veredicto este viernes en la Audiencia de Barcelona, al recordar que dos días antes del crimen, el individuo quedó con otro hombre en Londres para realizar la misma práctica y que consumió las mismas sustancias que el día del asesinato: GHB y metanfetaminas.

