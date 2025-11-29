Suscribete a
Junts replica a Feijóo sobre la moción de censura: «No debe pedir ayuda a los empresarios, sino perdón»

El secretario general del partido, Jordi Turull, reprocha la «osadía» del líder de los populares por su llamamiento ayer, durante un acto de Foment del Treball

El secretario general de Junts, Jordi Turull, durante su intervención este sábado
ABC

Barcelona

El secretario general de Junts, Jordi Turull, ha contestado este sábado al líder del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, que ayer pidió la ayuda del empresariado catalán por conseguir los votos de la formación de Puigdemont e impulsar así una moción de censura ... contra el actual presidente del Gobierno, Pedro Sánchez. «No debe pedir ayuda a los empresarios, sino perdón, por haber invitado a tantos de ellos a a marcharse de Cataluña y no haber pedido que vuelvan».

