Junts replica a Feijóo sobre la moción de censura: «No debe pedir ayuda a los empresarios, sino perdón»

El secretario general de Junts, Jordi Turull, ha contestado este sábado al líder del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, que ayer pidió la ayuda del empresariado catalán por conseguir los votos de la formación de Puigdemont e impulsar así una moción de censura ... contra el actual presidente del Gobierno, Pedro Sánchez. «No debe pedir ayuda a los empresarios, sino perdón, por haber invitado a tantos de ellos a a marcharse de Cataluña y no haber pedido que vuelvan».

Así lo ha indicado Turull durante su intervención en el Consell Nacional de su partido, al afear que el presidente del PP tuviese ayer la «osadía» de acudir a un acto en el Foment del Treball para pedir ayuda a los empresarios catalanes y conseguir los votos de Junts para expulsar a los socialistas del Ejecutivo. En la misma línea, el secretario general del partido ha reclamado que Feijóo se disculpe con los catalanes por su «moción de censura preventiva a [Xavier] Trias pactando con [Jaume] Collboni y hacer que los socialistas manden en Barcelona», y por «todo el boicot» que está haciendo a que el catalán «pueda ser una lengua oficial en Europa».

También le ha instado a pedir «perdón» a los catalanes por «todo lo que hicieron desde las cloacas del Estado para matar civil y políticamente a tantos líderes catalanes». «Por tanto, que no pida ayuda a los empresarios, sino que les pida perdón también por su maltrato sistémico año tras años mientras han tenido responsabilidad de Gobierno», ha añadido.

Al mismo tiempo, recordó que hace ya más de un mes que la militancia de Junts avaló de manera «clara y contundente» la decisión de la dirección nacional del partido de, «después de diversos avisos al PSOE», dar por «finalizado» el acuerdo de Bruselas, ya que los socialistas no se lo tomaron de manera «seria». En este sentido, ha precisado que tras esta decisión tomada por Junts, España cuenta con un Gobierno «sin mayoría» parlamentaria, con «absoluta fragilidad» y «absolutamente enfangado con temas judiciales», unos temas que cuentan «con muchas dosis de 'lawfare', de ese 'lawfare' que negaban cuando nos lo aplicaban a los independentistas».

Noticia Relacionada Feijóo rechaza la moción de censura: «Quiero que me elijan los españoles en las urnas» Montse Serrador Advierte a Pedro Sánchez de que «en las películas de mafiosos cae la banda entera cuando empiezan a delatarse entre ellos»

Durante su intervención también ha valorado el dictamen del abogado general del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) que avala la ley de Amnistía. Para Junts es «un pequeño paso procesal jurídico», pero «un gran paso» para el posible retorno de Carles Puigdemont. Su vuelta, ha indicado, marcará «un antes y un después en el tablero político actual» y ejercerá «mucha influencia sobre todas aquellas expectativas que algunos ya ponen para intentar acabar de hundirnos». Además, ha aprovechado para hablar de las encuestas, como la última del 'CIS catalán', que pronistica que su partido y Aliança Catalana empatarían en 20 escaños.

Sobre la formación que lidera Sílvia Orriols, Turull ha criticado la aparición de un «nuevo actor político que crece a partir del populismo más descarnado, alimentado el miedo y el perjuicio» y que ofrece «soluciones fáciles a problemas profundos y proyectos de sombras donde tendría que aportar luz».