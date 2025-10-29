Junts ya no quiere ni la foto entre el presidente y Puigdemont

«La reunión con Puigdemont se producirá cuando toque». Hace seis días, Pedro Sánchez todavía mantenía viva la opción de un encuentro con el líder de Junts. Lo dijo en Bruselas. Después de la ruptura escenificada el lunes en Perpiñán (Francia) esta reunión ... está descartada. No habrá foto del presidente del Gobierno con el expresidente de la Generalitat y fugado de la Justicia desde 2017, Carles Puigdemont. En Junts ya no tienen ningún interés en hacer público un inexistente acercamiento. Así lo dejaron claro fuentes oficiales de la dirección tras la comparecencia en la ciudad francesa y, este martes, lo confirmaron Jordi Turull y Míriam Nogueras.

El interés por una reunión entre Sánchez y Puigdemont, sobre todo, y la foto, un asunto nada menor, ya no está en la agenda de Puigdemont. Durante meses, desde Junts se ha reclamado un encuentro con el presidente del Gobierno, una cita que debía ser operativa y simbólica al mismo tiempo. Foto, sí, pero antes o después de una reunión para tratar asuntos de fondo político, como «la resolución del conflicto» entre Cataluña y España. Todo esto ya no está ni en el futuro inmediato. Es más, un alto cargo del partido señaló, en referencia al cambio que supone la ruptura de las relaciones con el PSOE, que «ahora será Sánchez el que quiera la foto con Puigdemont».

Con otras palabras, Turull y Nogueras, las únicas voces autorizadas por Puigdemont para explicar la posición de Junts, señalaron este martes que la fractura es total y no hay posibilidades de reorientar la relación. Ni con un encuentro entre Sánchez y Puigdemont. En declaraciones a TV3, el secretario general de Junts dijo que una propuesta de reunión llegaría ahora «tarde». Y añadió: «No la esperamos». Por su parte, la portavoz del partido en el Congreso fue más contundente, en La 1: «La reunión blanquearía los incumplimientos del PSOE. Menos reuniones y más cumplir con los ciudadanos de Cataluña».

En este sentido, si la foto Sánchez-Puigdemont fue posible en algún momento de la legislatura fue, en gran parte, por Santos Cerdán y la relación de este con Turull. Conectaron desde el primer momento y mantuvieron una relación personal de confianza. Fuentes de la dirección de Junts señalaron que «cuando Cerdán dejó de ser el negociador, la cosa empeoró». El que fuera secretario de Organización y, sobre todo, responsable de la negociación que se sentaba frente a Turull hacía de «engranaje», «era operativo», «estaba al tanto y el detalle de todo lo que se pactaba» y «parecía que sufría si las cosas no salían bien». Eso sí, las mismas fuentes advirtieron de que, en cualquier caso, Cerdán tampoco impidió los «incumplimientos» del PSOE y el Gobierno.

Los octubres de Junts

La militancia de Junts está llamada, a lo largo de hoy y durante el día de mañana, hasta poco antes de las 18.00 horas cuando se conocerá el resultado de la consulta, para ratificar la decisión de la dirección y hacer oficial la ruptura con los socialistas. Se espera un resultado abrumador. La mínima oposición con matices que existe a Puigdemont está resignada a callar y esperar tiempos mejores.

«No hay la más mínima posibilidad de que salga el 'no' [a romper con el PSOE] en la consulta», lamentaron desde el sector –no organizado– del posibilismo. Estas fuentes recordaron que en 2022 el partido quedó dividido por la mitad (55% contra el 43%) cuando la dirección consultó con los militantes si Junts debía salir del Govern de Pere Aragonès. En aquella ocasión, también rompieron. «Ahora no hay ni voces mínimamente críticas. Ganará la opción de romper con el PSOE con un 90% aproximadamente de apoyo», auguraron.

Como entonces, el mes de octubre empieza a ser un periodo del año algo convulso para Junts. Época propicia para agitar el tablero político. En 2017, se concentró en ese mes el éxtasis del 'procés': el referéndum secesionista ilegal (el día 1), la primera declaración de independencia, la de los ocho segundos (el día 10), y la segunda declaración (el día 27). En 2022, Puigdemont rompió con ERC y Junts salió de la Generalitat.

Hace un año, también en el mes de octubre, el mismo día 27 como ahora la quiebra con los socialistas, Puigdemont recuperó la presidencia de Junts. Con más del 90% de apoyo de las bases y asegurando que había que «pasar a la ofensiva». Y ahora los del ex presidente autonómico se embarcan en la ruptura con el PSOE para dejar tocado y casi hundido al Gobierno de Sánchez. Los octubres de Junts.