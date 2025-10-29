Suscribete a
ABC Premium

Junts ya no quiere ni la foto entre el presidente y Puigdemont

Los posibilistas que rodean a Puigdemont tiran la toalla ante su deriva personalista

«Nos han tratado como tontos»

Míriam Nogueras, ayer, llegando al Congreso de los Diputados
Míriam Nogueras, ayer, llegando al Congreso de los Diputados EP
Daniel Tercero

Daniel Tercero

Barcelona

Esta funcionalidad es sólo para registrados

«La reunión con Puigdemont se producirá cuando toque». Hace seis días, Pedro Sánchez todavía mantenía viva la opción de un encuentro con el líder de Junts. Lo dijo en Bruselas. Después de la ruptura escenificada el lunes en Perpiñán (Francia) esta reunión ... está descartada. No habrá foto del presidente del Gobierno con el expresidente de la Generalitat y fugado de la Justicia desde 2017, Carles Puigdemont. En Junts ya no tienen ningún interés en hacer público un inexistente acercamiento. Así lo dejaron claro fuentes oficiales de la dirección tras la comparecencia en la ciudad francesa y, este martes, lo confirmaron Jordi Turull y Míriam Nogueras.

Artículo solo para suscriptores
Si ya estás suscrito, inicia sesión

Esta funcionalidad es sólo para suscriptores

Suscribete
Comparte esta noticia por correo electrónico
Reporta un error en esta noticia
Copyright © DIARIO ABC, S.L.
Volver a arriba
ABC Premium
Descarga la app