Junts se posiciona ante los PGE: «Lo que deben hacer es un talón con el dinero no ejecutado en Cataluña»

Junts no lo va a poner fácil. La reunión prevista para hoy en Bruselas entre el presidente de la Generalitat, Salvador Illa, y el líder de Junts, Carles Puigdemont, ni implica deshielo ni mayor proximidad con el PSC y el PSOE. Los independentistas son conscientes de su capacidad de presión en el Congreso, y la van a usar, en primer lugar para sacar réditos de la negociación de los próximos Presupuestos Generales del Estado (PGE). Así lo ha recordado hoy el secretario general del partido, Jordi Turull: «Para nosotros, para seguir adelante, no es una condición esta reunión, ni mucho menos».

Antes de negociar los PGE, ha señalado Turull, el Gobierno deberá acreditar haber cumplido las inversiones previstas en Cataluña en las cuentas actuales: «Nosotros negociar sobre una estafa no lo haremos».

Ha dicho que, sin cumplir en este aspecto, no deben esperar que Junts se siente a negociar, y que si se comprueba que no se ha invertido lo prometido, lo que deberían es transferir las cantidades presupuestadas a la Generalitat: «Lo que deben hacer es un talón, de tantos dineros que no se ha ejecutado, para la Generalitat de Cataluña, para que esos dineros revierta a los catalanes».

En una entrevista en TV3 recogida por Ep, ha menospreciado el papel de Illa, que se negó al inicio de la legislatura a reunirse con Puigdemont, y ahora sí lo acepta. «Ahora ha sido él que ha ido a Lanzarote y supongo que ha recibido instrucciones y ha pedido esta reunión», ha explicado Turull en relación a la visita de Illa al retiro vacaciones de Sánchez en las Islas Canarias, como ha informado ABC.

«Al presidente Illa hay que leerle en clave PSOE, porque es lo único que le mueve, le motiva y le espolea, y creo que ayer a todo el mundo le quedó bastante claro que cuando se le ve motivado es cuando habla del PSOE, más que cuando habla de Cataluña», ha sostenido.

Ha lamentado que reconozca ahora a Puigdemont como expresidente, cuando hace tiempo que tendría que haberle reconocido como «actor político ante un poder judicial que se ha rebelado contra el legislativo», y ha añadido que no se celebrará en un clima de normalidad, porque no se puede hablar de normalidad política mientras el expresidente siga en Bruselas.

Sobre si este encuentro será un anticipo de una futura reunión con Sánchez, Turull ha afirmado que siempre han defendido que se produzca, puesto que el PSOE pactó con Junts la investidura de Sánchez, pero que no buscan la foto, que ya insistieron en su momento para que se produjera, y que ya no lo hacen más.

«Le doy la importancia en el sentido de que los dos liderazgos de dos fuerzas políticas que han hecho un acuerdo muy arriesgado por ambas partes, que se vea, mirándose a los ojos, si ahí hay convicción o no para seguir adelante», ha expresado, en lo que ha defendido que sería una amnistía política, textualmente, ante la inaplicación de la ley de Amnistía a Puigdemont.

En este sentido, y preguntado por el aviso de Puigdemont de que este otoño pasarían cosas, ha afirmado: «O hay cambios, y hay cambios disruptivos, o nosotros deberemos tomar una decisión. ¿Y qué estamos haciendo ahora? Hablar con mucha gente», ha dicho, ante lo que ha definido como una reacción que sería estructural.

Sobre las negociaciones con el ministerio de Trabajo para la reducción de la jornada laboral, ha dicho que está habiendo contactos, pero que no avanzan porque lo ven radicalmente diferente, en sus palabras, y porque la medida comportaría, a su juicio, cierres de pequeñas y medianas empresas o que las que se mantengan lo harían «a costa de no poder dar unos sueldos dignos a los trabajadores».

Respecto al traspaso de las competencias en inmigración, ha justificado por qué no han llevado a votación la propuesta: «Aquí ha habido un factor inesperado, y es que Podemos tenga la misma posición en este tema que Vox. No nos lo esperábamos».

Ha acusado a la formación que lidera Ione Belarra de «apuntarse a la catalanofobia por 4 votos», ha defendido que la propuesta es una ley de instrumentos, no de políticas de inmigración, y ha rechazado las acusaciones de racistas.