Junts no participaría en la cumbre hispano-francesa si estuviera en el Govern

El secretario general de Junts, Jordi Turull, ha asegurado este martes que «con el contexto actual» si su partido estuviera todavía en el gobierno de Cataluña no participaría en la cumbre entre España y Francia que tendrá lugar este jueves en Barcelona, en la que participará el presidente catalán, Pere Aragonès y que ha despertado una gran indignación entre colectivos independentistas.

«Con el contexto actual, seguro que estaríamos fuera», ha señalado Turull durante el 'Fórum Europa. Tribuna Catalunya', haciendo alusión a la manifestación que tendrá lugar el mismo día de la cita entre países para demostrar que «aquí no se ha acabado nada», a diferencia de lo que se ha defendido recientemente desde el Ejecutivo de Pedro Sánchez sobre el 'procés' y su fin.

Turull espera que este jueves «mucha gente» participe en la manifestación porque es una «gran oportunidad» para «reactivar» los «dos activos fundamentales» del independentismo, que son «la movilización y la unidad». En este sentido, el exconsejero ha puesto en valor a todos los partidos políticos y entidades que se han adherido a esta protesta.

Sobre la cumbre, Turull ha señalado que no sabe si cuando se decidió la realización de esta cumbre en Barcelona «se avisó previamente o no» a Aragonès, porque hay que recordar que «es una cumbre entre dos estados y el representante del Estado en Cataluña es el presidente de la Generalitat».

«El 'procés' acabará si lo expresan las urnas»

En este sentido, el responsable de Junts ha recordado que el 'procés' «solo se acabará si así lo expresan las urnas» y no en función de lo que determine Sánchez y ha recordado que durante los últimos cinco años se han añadido «más motivos que justifican no solo que el 'procés' no se ha acabado, sino que hay más motivos para reclamar la independencia de Cataluña».

Por todo ello, y para continuar el camino hacia la independencia, Turull ha apostado por pasar «de la parálisis a la acción conjunta», de la «división a la colaboración», hacer una «confrontación inteligente», denunciar en todos los tribunales internacionales las «violaciones» de derechos fundamentales del Estado, y recordar a la gente «los graves incumplimientos del Estado», entre otras propuestas.