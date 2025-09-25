Junts y ERC presionan al PSC para elevar el requisito de catalán a los taxistas

PSC, Junts, ERC, Comuns y la CUP han presentado conjuntamente, este jueves en el Parlamento de Cataluña, la proposición de ley de transporte de personas en vehículos de hasta nueve plazas que tiene como objetivos, entre otros, reducir el número de vehículos de transporte con ... conductor (VTC) en Cataluña, especialmente en el área metropolitana de Barcelona, y establecer una nueva barrera para los taxistas de toda la comunidad al exigirles el conocimiento de la lengua catalana, acreditado con el nivel B1 (intermedio de una escala que va del A1, básico, al C2, maestría).

Las principales líneas del contenido de la proposición, que cuenta con la tutela del Govern de Salvador Illa, en relación a las VTC fueron avanzadas hace unos días por la Generalitat, tal y como informó ABC. Pero la propuesta también regula el uso lingüístico en la relación privada entre taxista y usuario. Una vez aprobada la norma (previsto para finales de 2026), los taxistas tendrán un plazo de dos años para acreditar el nivel B1 en lengua catalana. No se pedirá, sin embargo, acreditar el conocimiento del español y del aranés, lenguas, con el catalán, oficiales en toda Cataluña.

Así lo recoge el artículo 28 de la proposición de ley que concreta «la exigencia de competencias lingüísticas a las personas conductoras de taxi» y señala que estos «deben acreditar, como mínimo, el conocimiento de la lengua catalana de nivel B1 del Marco Común Europeo de Referencia para las Lenguas (MCER), mediante la presentación de certificados expedidos por el órgano competente en materia de política lingüística o mediante títulos, diplomas o certificados reconocidos como válidos para la acreditación de conocimientos de catalán (...)».

En esta línea, por un lado, el artículo 51 hace referencia a las comunicaciones entre las empresas y entre los taxistas y los usuarios, que trata de «fomentar el uso» del catalán y recoge que «las personas usuarias del servicio de taxi tienen derecho a expresarse en lengua catalana en las comunicaciones con las personas conductoras»; y, por otro, la exigencia de acreditación de lengua catalana también se aplicará a los conductores de VTC en los mismos términos que afectarán a los taxistas, según reza el artículo 73 de la propuesta legislativa.

De esta manera, la puesta en marcha de esta ley supondrá que los taxistas y los conductores de VTC tendrán que acreditar el nivel B1 en lengua catalana -una reivindicación de algunos sectores del taxi y Plataforma per la Llengua, por ejemplo, que consideran que algunos taxistas extranjeros apenas hablan ni catalán ni español-, pero no el conocimiento de español y aranés. En este sentido, en un nuevo 'pressing' lingüístico, la norma recoge como uno de los derechos de los usuarios (artículo 49) «ser atendido en cualquiera de las lenguas oficiales de Cataluña».

A pesar de este salto, a la hora de establecer por primera vez un requisito lingüístico para los taxistas que trabajan en Cataluña, en Junts, la formación que preside Carles Puigdemont, y ERC, liderado por Oriol Junqueras, consideran que la exigencia del nivel B1 en catalán no es suficiente. Así lo han manifestado Salvador Vergés (Junts) y Jordi Albert (ERC), este mismo jueves tras presentar la norma conjuntamente, al anunciar que en el trámite parlamentario sus formaciones presentarán enmiendas al texto para elevar la exigencia al nivel B2 en catalán.