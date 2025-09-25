Suscribete a
Junts y ERC presionan al PSC para elevar el requisito de catalán a los taxistas

Los tres grupos, con Comuns y la CUP, registran conjuntamente una proposición de ley para exigir el nivel B1 de catalán a los conductores

Las VTC denuncian que la nueva regulación catalana del taxi reducirá aún más la oferta de transporte en Barcelona

Taxis circulando por la plaza de España de Barcelona, esta semana
Taxis circulando por la plaza de España de Barcelona, esta semana Adrián Quiroga
Daniel Tercero

Daniel Tercero

Barcelona

PSC, Junts, ERC, Comuns y la CUP han presentado conjuntamente, este jueves en el Parlamento de Cataluña, la proposición de ley de transporte de personas en vehículos de hasta nueve plazas que tiene como objetivos, entre otros, reducir el número de vehículos de transporte con ... conductor (VTC) en Cataluña, especialmente en el área metropolitana de Barcelona, y establecer una nueva barrera para los taxistas de toda la comunidad al exigirles el conocimiento de la lengua catalana, acreditado con el nivel B1 (intermedio de una escala que va del A1, básico, al C2, maestría).

