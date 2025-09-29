Suscribete a
El temporal de lluvias provoca desbordamientos y cortes en trenes y carreteras

Junqueras dirá este martes que será candidato de ERC a las autonómicas de 2028

El líder de ERC sigue inhabilitado para cargo público hasta 2031, pero confía en que el Tribunal Constitucional levante la sanción en aplicación de la ley de Amnistía

El Constitucional rechaza todas las recusaciones en los amparos de la amnistía

Sigue en directo la última hora de temporal de lluvias torrenciales en Valencia, Castellón, Tarragona y resto de España

Oriol Junqueras, durante un Consejo Nacional de ERC, este mismo año
Oriol Junqueras, durante un Consejo Nacional de ERC, este mismo año Efe
Daniel Tercero

Daniel Tercero

Barcelona

Oriol Junqueras quiere ser presidente de la Generalitat de Cataluña y, para ello, volverá a ser el candidato de ERC en la cita autonómica, prevista, si no hay adelanto, para 2028. Esa es su intención y trabaja en ello. Lo anunciará mañana, en ... una conferencia titulada 'Una nueva ambición nacional', y lo hará aunque sigue inhabilitado para cargo público hasta 2031, a la espera de que se aplique la ley de Amnistía como demanda y se levante la inhabilitación. Junqueras fue candidato presidencial en 2012. En 2015 formó parte de la lista de Junts pel Sí. Y en 2017 concurrió a la elecciones pero desde la cárcel. En 2021 y 2024, el cabeza de cartel de la formación fue Pere Aragonès, que consiguió la presidencia en 2021.

