Junqueras dirá este martes que será candidato de ERC a las autonómicas de 2028

Oriol Junqueras quiere ser presidente de la Generalitat de Cataluña y, para ello, volverá a ser el candidato de ERC en la cita autonómica, prevista, si no hay adelanto, para 2028. Esa es su intención y trabaja en ello. Lo anunciará mañana, en ... una conferencia titulada 'Una nueva ambición nacional', y lo hará aunque sigue inhabilitado para cargo público hasta 2031, a la espera de que se aplique la ley de Amnistía como demanda y se levante la inhabilitación. Junqueras fue candidato presidencial en 2012. En 2015 formó parte de la lista de Junts pel Sí. Y en 2017 concurrió a la elecciones pero desde la cárcel. En 2021 y 2024, el cabeza de cartel de la formación fue Pere Aragonès, que consiguió la presidencia en 2021.

Noticia Relacionada Illa presiona a los jueces para que apliquen la amnistía a Puigdemont y no lo detengan si vuelve Daniel Tercero El presidente del Govern carga contra el Supremo por no olvidar la malversación

Según ha avanzado 'El Periódico' y han confirmado a ABC fuentes oficiales de ERC, Junqueras anunciará este martes que opta a ser el número uno de su partido en la próxima cita con las urnas para ser, primero, diputado en el Parlamento de Cataluña, y luego, si le da la aritmética, presidente de la Generalitat. La mayoría de las encuestas hasta la fecha proyectan que ERC se mantendría alrededor de los 20 escaños en la Cámara catalana, por lo tanto lejos de poder articular y liderar una mayoría parlamentaria. Pero Junqueras cree que, una vez recuperada la dirección del partido, lo lógico es intentar hacerse con la Generalitat.

En ERC han señalado que las palabras de mañana de Junqueras tendrán un «fondo para reflexionar sobre el presente y el futuro de Cataluña» y han apuntado que el líder de ERC, y socio del PSOE en el Congreso y del PSC en el Parlament, hará un llamamiento político en base a «la libertad y la justicia» como «parte inseparable» del ADN de la comunidad. Cataluña «debe decidir si sigue fiel a sí misma y determinada a ocupar el lugar que le corresponde sin renunciar a su esencia, o bien si se niega a lo que siempre ha sido», han indicado desde la calle Calabria de Barcelona, adelantando las líneas generales que tocará Junqueras en su conferencia a la que está previsto que acudan unas 600 personas invitadas.

En esta línea, Junqueras presentará «un horizonte de esperanza desde la conciencia del momento actual, con la determinación de construir un futuro mejor para todos», porque, han apuntado desde ERC, es en los «momentos decisivos» cuando sobresalen «personas dispuestas a dibujar un horizonte de esperanza» que trabajan «para que el anhelo de libertad y justicia social sean una realidad». En el cuartel general de ERC están convencidos de que esto no se puede conseguir sin que su partido juegue un papel trascendental.

Noticia Relacionada Junqueras reivindica las cesiones del Gobierno como vía para conseguir la «plenitud nacional» Daniel Tercero El líder de ERC se lanza contra Junts y el PSC: «Hay formaciones que no saben dónde están y no saben a dónde van, y otras que no saben dónde están y no quieren ir a ninguna parte»

Sin embargo, ahora mismo, Junqueras tiene un problema. Está inhabilitado hasta el año 2031. Tal y como está aplicando la norma el Tribunal Supremo, Junqueras no puede ocupar un cargo público hasta dentro de seis años. El caso está en el Tribunal Constitucional, aunque todo apunta que interpretará la norma en beneficio del líder de ERC, en la misma línea en que la mayoría de los magistrados se ha pronunciado sobre la legalidad del texto aprobado por el Congreso y a petición del Gobierno para que Junts y ERC sigan dándole apoyo.