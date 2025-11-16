Suscribete a
Junqueras acusa a Orriols de «quinta columnista» y de ser un invento de los servicios secretos españoles

El líder de ERC dice que los seguidores de este partido son los «herederos» de los franquistas en Cataluña

Aliança Catalana también roba a ERC: alcaldes y candidatos de Junqueras se van con Orriols

Oriol Junqueras, presidente de ERC
Oriol Junqueras, presidente de ERC EFE
Daniel Tercero

Barcelona

El presidente de ERC, Oriol Junqueras, ha cargado este domingo contra Aliança Catalana, la formación que lidera Sílvia Orriols, al vincularlo con el «quinta columnismo» de la época de la Guerra Civil que ayudó «a abrir las puertas a las tropas franquistas» ... a su llegada a Cataluña. Para el presidente de esta formación, socio preferente de Salvador Illa en el Parlament y de Pedro Sánchez en el Congreso, «si los servicios secretos españoles tuvieran que inventar algo contra Cataluña, inventarían Aliança Catalana».

