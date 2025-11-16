Junqueras acusa a Orriols de «quinta columnista» y de ser un invento de los servicios secretos españoles

El presidente de ERC, Oriol Junqueras, ha cargado este domingo contra Aliança Catalana, la formación que lidera Sílvia Orriols, al vincularlo con el «quinta columnismo» de la época de la Guerra Civil que ayudó «a abrir las puertas a las tropas franquistas» ... a su llegada a Cataluña. Para el presidente de esta formación, socio preferente de Salvador Illa en el Parlament y de Pedro Sánchez en el Congreso, «si los servicios secretos españoles tuvieran que inventar algo contra Cataluña, inventarían Aliança Catalana».

Junqueras ha pronunciado estas palabras en la clausura de la Conferencia Nacional del Jovent Republicà, las juventudes de ERC, celebrada en la Espluga de Francolí (Tarragona). Según ha informado el partido, el presidente de esta formación ha señalado que los «herederos» de aquellos catalanes que colaboraron con los «quintacolumnistas» vuelven «a hacer lo mismo, desde las redes sociales». Y ha vinculado el partido de Orriols con «los servicios secretos españoles o algunas de las togas que nos persiguen».

Insistiendo en esta idea, Junqueras ha señalado que «esta quinta columna sólo es valiente contra los débiles, quienes cosechan fruta, trabajan en los servicios sociales, en la construcción o en el transporte, y profundamente servil ante los poderosos». Ha manifestado que «quienes se permiten hacer burla de quienes hemos estado en prisión o en el exilio, lo hacen sabiendo que ellos nunca correrán riesgos, ni harán nada de verdad por el país». Y ha añadido: «No nos dan miedo ni las cárceles españolas ni los 'trolls' que nos atacan desde internet».