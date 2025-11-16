Juno House reunirá a un centenar de empresarios en Founders' Mindset para promover un nuevo liderazgo

Con motivo del Día Internacional de la Mujer Emprendedora, el miércoles 19 de noviembre se celebrará la segunda edición de Founders' Mindset (mentalidad de los fundadores), una iniciativa impulsada por Juno House, el club de mujeres españolas y estadounidenses que han creado en la ... calle Aribau, 226, de Sarrià-Sant Gervasi un espacio cultural donde fomentar el desarrollo, la cultura y las oportunidades de crecimiento y colaboración femenina. La cita busca explicar con datos, referentes y acción real cómo la mentalidad emprendedora liderada por mujeres está transformando el tejido económico en España.

Lejos de una conmemoración simbólica, la organización indica que el encuentro se centrará en el liderazgo que genera impacto: «un liderazgo que combina visión, velocidad, propósito y tecnología, y que cada vez tiene más peso en el ecosistema emprendedor español». El evento contará con la colaboración de distintas empresas alineadas con Juno House. Qonto, Back Market, Riese & Muller y Esperta, que respaldan el propósito de la iniciativa de dar visibilidad al talento emergente y a los líderes actuales que ya transforman el futuro.

El contexto acompaña. El emprendimiento femenino en España asciende en los últimos años, según el último Informe GEM 2024-2025,la tasa de actividad emprendedora femenina ha pasado del 5,8 por ciento en 2020 al 6,2 actual. Además, en el mismo bienio, una de cada cinco startups españolas cuenta ya con una mujer fundadora, y por primera vez el 51 por ciento de las nuevas compañías tecnológicas emergentes tiene a una mujer como directora ejecutiva o CEO.

Para Beatriz de Vicente, CEO de Juno House, el propósito es claro: «El día de la mujer emprendedora, en Juno no hablamos de mujeres, las visibilizamos». La jornada busca impulsar una conversación sobre liderazgo, impacto y competitividad, «más allá de los discursos simbólicos». Porque, como apunta De Vidente, «cuando las mujeres cuentan con oportunidades reales, lideran con visión y agilidad, y generan estructuras colaborativas».

Nueva generación de liderazgo

Desde Juno House, destacan que el cambio más relevante no es solo cuantitativo, sino cultural. Apuntan que la generación de empresarias actual combina visión estratégica, velocidad de ejecución y una comprensión profunda de cómo la tecnología redefine los modelos de negocio y las relaciones humanas. Muchas de estas nuevas líderes han crecido en un entorno digitalizado y entienden la innovación desde la co-creación, con menor miedo al error y una capacidad mayor para adaptar modelos y equipos.

De nuevo, los datos acompañan esta transformación. Entre 2024 y 2025, según el Mapa del Emprendimiento, el 20 por ciento de las startups españolas ya cuentan con una mujer fundadora y más de la mitad de las nuevas startups tienen a una mujer en la posición de CEO. En Cataluña, la actividad emprendedora femenina alcanza el 7,5 por ciento, según el Informe GEM Cataluña 2024-2025, con una intención de emprender cada vez mayor. Además, las startups lideradas por mujeres muestran una mayor continuidad: más del 60 por ciento sobreviven más de tres años, y en Barcelona la tasa de fracaso de proyectos fundados por mujeres es menos de la mitad que la de los liderados por hombres.

Para De Vicente, la clave está en enfocar la conversación no solo en mujeres, sino en talento: «Cuando las mujeres cuentan con oportunidades reales, lideran con visión y agilidad y generan estructuras colaborativas. Ese liderazgo -añade- no es una excepción, sino una ventaja competitiva». Porque la mentalidad fundadora, subraya, se basa en poner la visión por delante de la estructura. Y uno de los retos sigue siendo el síndrome de la impostora: «es real, pero hay que reconocerlo y dar voluntariamente ese paso al frente cuando aparece la oportunidad». Por lo tanto, «no se trata de diseñar procesos perfectos, sino de activar, probar, aprender y avanzar».

Sostenibilidad y tecnología

La sostenibilidad será uno de los pilares de Founders' Mindset, pero no desde un enfoque simbólico, sino estratégico. En España, según el Informe GEM, el 62,8 por ciento de las empresas recientes fundadas por mujeres incorpora criterios sociales y medioambientales en su toma de decisiones, un porcentaje superior al de las lideradas por hombres. Las ponentes del bloque, como Marta Castillo (Back Market), Julie Campbell (Aesop) o Melissa McDermott (Reclaim), abordarán cómo la sostenibilidad se integra hoy en modelos de crecimiento, procesos de innovación y estrategias corporativas a partir de la premisa de que «ya no basta con hacer lo correcto, hay que hacerlo bien».

Por otro lado, el bloque tecnológico pondrá el foco en un dato determinante: solo el 18 por ciento de las startups tecnológicas en España tienen a una mujer como fundadora o cofundadora principal. Aunque la adopción de inteligencia artificial (IA) crece, solo el 22 por ciento de las mujeres participa de forma directa en sus procesos de implementación, inversión o desarrollo tecnológico, según el Estudio de Empleabilidad y Talento Digital 2024. Ponentes como Stephany Oliveros (SheAI) o Eli Bernal (Tranxfer) debatirán sobre la urgencia de incorporar más talento femenino en posiciones de decisión tecnológica, los sesgos de los modelos de IA o los retos de financiación en el sector.

El tercer eje estará dedicado a la marca y la relevancia creciente de la autenticidad como motor de reputación, y contará con líderes como Sandra Wolf (Riese & Müller) y Mabel Mas (Time Out). El debate girará en torno a un punto clave: la autenticidad como nuevo capital reputacional, Sostienen que «ya no compramos marcas, sino filosofías y valores», una idea que atraviesa tanto la estrategia empresarial de Juno House como la estructura del propio evento.

Además de los paneles, la iniciativa incluirá una dinámica de networking estructurado para generar oportunidades reales. «El networking no es improvisación: es profesionalización. Un tejido empresarial sólido depende de conexiones que aporten valor mutuo», señala Beatriz de Vicente. La jornada cerrará con una TEDTalk de Laura Fernández (All Women) sobre IA con propósito. La idea central es clara: el problema no es solo adoptar tecnología, sino estar presentes en su diseño para asegurar un futuro empresarial más inclusivo.

Juno House y el liderazgo colaborativo

La propia Juno House encarna esa visión del liderazgo colaborativo. Fundada en 2022, la comunidad se define como una plataforma propulsada por mujeres y abierta al mundo, con el objetivo de promover la igualdad de oportunidades y la colaboración entre hombres y mujeres. En solo tres años se ha consolidado como espacio de referencia en desarrollo profesional, visibilidad del talento y conexión empresarial. Desde su llegada a la dirección en mayo de 2025, el foco de Beatriz de Vicente ha sido trascender el espacio físico para convertir Juno House en una plataforma de acción capaz de influir en el ecosistema económico más allá de sus paredes.

Para la comunidad, integrar esta mentalidad no es solo una cuestión de género, sino de competitividad. «Las empresas que no la adoptan corren el riesgo de quedarse atrás. Y a las mujeres les diría que den el paso al frente cuando tengan la oportunidad. Y si no la tienen, que la busquen» remarca Beatriz de Vicente. Defienden que la igualdad de oportunidades no es un tema ideológico, sino una cuestión de competitividad: las empresas son más fuertes cuando integran diversidad de perfiles y puntos de vista.