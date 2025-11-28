Prisión provisional para el principal sospechoso del asesinato de Helena Jubany

Las muestras de ADN localizadas en el jersey que Helena Jubany llevaba el día que la asesinaron, el 2 de diciembre de 2001 en Sabadell (Barcelona), ha sentado ante la juez este viernes a Santiago Laiglesia, principal sospechoso de su muerte. Localizar el material ... genético no fue posible en su época, cuando los investigadores sólo encontraron restos de la propia víctima en la prenda. Pero transcurridas más de dos décadas, la Policía Científica ha certificado que parte de este pertenece a quien fuera, investigado ya al inicio de las pesquisas, Laiglesia, que hoy se ha acogido a su derecho a no declarar y no ha dado ninguna explicación sobre el hallazgo. Ante la juez se ha mostrado «inexpresivo», según ha apuntado el abogado de la familia Jubany, Benet Salellas, que se ha adherido a la petición de la Fiscalía, que ha solicitado el ingreso en prisión del individuo, por riesgo de fuga y de destrucción de pruebas, porque la mayoría de testigos del procedimiento «forman parte de un grupo muy reducido de personas», la Unión Excursionista de Sabadell (UES), de la que también era socia la víctima. Finalmente, Primera Instancia 2 de Sabadell ha decretado su ingreso en prisión provisional, comunicado y sin fianza.

A las puertas de los juzgados de Sabadell, Salellas, junto al hermano de Helena, Joan Jubany, ha detallado que nadie ha podido formular ninguna pregunta a Laiglesia, al haberse acogido a su derecho a no declarar, y ha apuntado que su silencio hoy no hace más que consolidar la prueba en su contra, porque «pese a tener la oportunidad de dar una explicación» ante «un indicio tan contundente», como es «la presencia de ADN; una prueba objetiva que lo vincula con el lugar de los hechos en el momento de la comisión del crimen» de Helena, no ha querido hacerlo. [EN AMPLIACIÓN]

