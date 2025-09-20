Juan Fernández, portavoz del PP en el Parlament: «El Constitucional es el aliado de la corrupción política del Gobierno»

El portavoz del PP en el Parlamento de Cataluña, Juan Fernández, ha acusado al Tribunal Constitucional de estar al servicio del Gobierno y de avalar la corrupción política. «El Tribunal Constitucional se ha convertido en aliado de la corrupción política del Gobierno de España», ha asegurado el dirigente popular en declaraciones, este sábado, al programa 'Converses' de Cope Cataluña y Andorra, para defender su argumento en base a que Pedro Sánchez, presidente del Ejecutivo, se ampara en el Constitucional para blindar sus pactos con los independentistas.

«Aunque el Constitucional intente blanquear estos acuerdos, lo cierto es que Puigdemont está huido porque ha cometido delitos contra la democracia y la Constitución», ha señalado el portavoz parlamentario popular, en referencia al expresidente de la Generalitat de Cataluña y líder de Junts. Fernández ha destacado la necesidad que tienen Sánchez y Puigdemont de seguir siendo socios para «llegar hasta el final de la legislatura» en el Congreso y conseguir transferencias, el segundo, pues busca «un presidente débil que ceda a todos los chantajes».

Pese a esto, el número dos del PP en la Cámara catalana ha dicho que los populares no cierran la puerta a una moción de censura apoyada por Vox y también por Junts, pues las tres formaciones comparten parte del corpus ideológico. «No se trata de pactar cuestiones políticas, sino de una emergencia nacional. Si el PP, Vox y Junts hemos coincidido en el Congreso para bajar impuestos, ¿por qué no coincidir también en el voto para echar a Sánchez, que nos somete a un infierno fiscal?», ha reflexionado Fernández.

«La prosperidad compartida de Illa es la peor estafa política»

El portavoz del PP en el Parlamento de Cataluña ha cuestionado, igualmente, el modelo económico de «prosperidad compartida» que propone el presidente de la Generalitat, Salvador Illa (PSC). «Cataluña sigue inmersa en la decadencia», ha afirmado. «Y lo que Illa llama prosperidad compartida no es más que una anestesia para que la gente no esté atenta a los problemas reales», ha añadido. Fernández ha denunciado que «la prosperidad compartida es la peor estafa política» y los ciudadanos «siguen sufriendo un infierno fiscal, colapso de los servicios públicos, inseguridad y las peores listas de espera de Europa».

En otro asunto de actualidad, como es la situación de la inseguridad, Fernández ha alertado de que «Cataluña vive una grave situación de inseguridad, con ocupación ilegal de viviendas y una inmigración descontrolada». Y ha reclamado a la consejera de Interior, Núria Parlon, que actúe con responsabilidad: «Lo mejor que podría hacer es solicitar más Policía Nacional y más Guardia Civil para Cataluña, porque necesitamos refuerzos que garanticen la seguridad en nuestros barrios».

Por otro lado, preguntado por la votación en el Ayuntamiento de Badalona a favor del Pacto Nacional por la Lengua, que abrió una crisis interna en el PP que necesitó de la intervención de las direcciones nacional y autonómica, Fernández ha calificado la situación de «una pequeña equivocación» y ha recalcado que, en cualquier caso, «Badalona no se adherirá ni dará apoyo a un pacto que fomenta la imposición lingüística y convierte al catalán en una lengua antipática». El dirigente popular ha reiterado el apoyo del PP al bilingüismo.