Jordi Pujol, ingresado por una neumonía días antes de su juicio

Jordi Pujol, de 95 años, está ingresado en la Clínica Sagrada Familia de Barcelona por una infección pulmonar, una neumonía, según ha adelantado Catalunya Radio este domingo, 16 de noviembre.

El expresidente de la Generalitat se encuentra estable y evoluciona satisfactoriamente, lo que ... podría permitir que le den en alta en los próximos días, según El Nacional.cat.

Esto se produce a pocos días de que Pujol afronte el juicio previsto en la Audiencia Nacional para el próximo 24 de noviembre, al que también están citados sus hijos. Noticia Relacionada Jordi Pujol pide a la Audiencia Nacional que «valore su capacidad» para someterse a juicio E. Burés La defensa del expresidente de la Generalitat presenta dos informes. Uno relativo a examinar su estado de salud, y otro en el que solicita su asistencia a las sesiones de forma telemática Su estado de salud había sido valorado para determinar si está en condiciones de asistir a la vista. Según pudo saber Europa Press, fue el jueves pasado cuando los facultativos se desplazaron hasta el domicilio del expresidente y le realizaron varias pruebas. [NOTICIA EN AMPLIACIÓN]

