Jordi Pujol ya está en casa, tras recibir el alta hospitalaria

Ayer, su defensa, que ejerce el penalista Cristóbal Martell, formalizó un recurso para pedir que se archive la causa contra quien fuera presidente de la Generalitat durante más de dos décadas por su estado de salud. En caso de que el tribunal desestime la petición, solicita que se le permita seguir el juicio de forma telemática, desde su domicilio. Sea cual sea la decisión del tribunal, el abogado no la recurrirá.
Pujol, de 95 años, «no se encuentra en condiciones físicas ni cognitivas» para asistir a la vista, según determinaron dos forenses del Instituto de Medicina Legal de Cataluña que, tras examinarlo, determinaron que presenta un diagnóstico de trastorno neurocognitivo mayor de tipo mixto (de tipo Alzheimer y de tipo vascular) y que dicho trastorno se asocia un deterioro cognitivo moderado, siendo éste «irreversible, progresivo, evolutivo y sin tratamiento eficaz».
Por este motivo, concluyeron que el 'expresident' «no dispone de la capacidad procesal necesaria para poder defenderse de manera auto suficiente». Tras dicho dictamen, el tribunal fijó para el lunes, antes del inicio de la vista, su comparecencia por videconferencia, además de la de los forenses, para examinar su estado de salud y decidir si archivan o no la causa en su contra.
