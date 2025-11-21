Suscribete a
Jordi Pujol ya está en casa, tras recibir el alta hospitalaria

El 'expresident' ya se ha recuperado de la neumonía por la que ingresó el pasado fin de semana en la Clínica Sagrada Familia de Barcelona

La Audiencia Nacional tiene que decidir si lo exonera o no, por su estado de salud, tras el dictamen de los forenses

El expresidente de la Generalitat Jordi Pujol, en una imagen de archivo
Elena Burés

Elena Burés

Barcelona

Jordi Pujol ya está en casa, tras recibir el alta hospitalaria, según ha confirmado a ABC su médico, Jaume Padrós. El 'expresident' ya se ha recuperado de la neumonía por la que ingresó el pasado fin de semana en la Clínica Sagrada ... Familia de Barcelona. Este próximo lunes, tendrá que comparecer por videconferencia ante la Audiencia Nacional para que el tribunal decida si está o no en condiciones de afrontar el juicio, por el que se enfrenta a una petición de nueve años de cárcel por parte de la Fiscalía Anticorrupción.

