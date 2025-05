El japonés Os-kuro cumple dos años con una nueva etapa

Es el segundo año de andadura del Os-kuro, el restaurante de cocina japonesa impulsado por Joaquim Clos en el hotel Claris. Una nueva etapa marcada por el Omakase, una corriente de origen nipón en la que el comensal se deja llevar por el ... chef. En el caso del Os-kuro esa es la mejor decisión para trasladarse al país del Sol Naciente sin moverse del ensanche barcelonés. Para alcanzar ese prodigio está Pedro Salillas y su equipo con una carta de temporada que nada tiene que ver con los tópicos asociados a una coquinaria japonesa que a veces no podemos disfrutar de pleno debido a su estandarización industrial. Aquí no hay solamente sushis. Tampoco esos experimentos innovadores ni las relecturas innecesarias de una tradición marcada por la elaboración precisa y la honestidad en el tratamiento de los productos de la naturaleza.

«Os-kuro es, posiblemente, el restaurante japonés más atípico de Barcelona, aquí no hacemos fusión, sino tradición», advierte Clos. Entre los platos de la nueva etapa podemos degustar el pulpo Sunamono, habitual en las ensaladas típicas de las tabernas populares niponas; el tradicional Gyudon, a base de arroz y ternera; la panceta confitada y el Kimuchi de Pak-Choy o el pato con nabos y salsa de cítricos. La carta se completa con propuestas «gluten free» dado el incremento de clientes celíacos. Una selección de sakes con nueve referencias invita al maridaje con las recetas convirtiendo el ágape en una experiencia de tonalidades gustativas.

Para celebrar el bienio del Os-kuro Salillas ha diseñado un menú de ocho platos: atún madurado; sashimi moriawase (con akami, toro, hiramasa y vieira); Usuzkuri (un salmonete laminado); mogiris moriawase de jurel, gamba roja y cabracho madurado; gunkan de calamar; cangrejo de concha blanda y huevo «Onsen»; yakisoba de langostinos y bacalao miso. En el capítulo de postres, kasutera con helado de shiso y postre de primavera.

Noticia Relacionada Suculent: la barra de Barcelona en la que te encontrarás a grandes chefs comiendo solos Adrián Delgado Este restaurante informal del Raval barcelonés está entre los espacios favoritos de los cocineros para 'desintoxicarse' de las modas. Lo lidera Toni Romero, un enamorado de la despensa catalana

La selección del chef ilustra la filosofía del Os-kuro: «Producto, producto, producto. Lo decisivo es trabajar con la materia prima, no quedarse en un ocho y buscar el diez», subraya Salillas. Un trabajo culinario con profesionales de diversas procedencias, unidos por el respeto a la tradición. El excelso caldo de cangrejo de concha blanda con huevo «Onsen» es la mejor tarjeta de presentación. Si no lo ha probado no conocen (del todo) la cocina japonesa.