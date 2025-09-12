Israel ordena el «boicot» al Mobile de Barcelona por la postura del Gobierno y de la ciudad ante el conflicto

El ministro de Comunicaciones de Israel, Shlomo Karhi, ha ordenado cancelar la participación de este país en la próxima edición del Mobile World Congress de Barcelona, una orden que se adopta Tel-Aviv por las acciones «antiisraelíes» de España y su «apoyo sistemático a Hamás».

Según adelantó el diario 'Haaretz' citando una carta del citado ministro, la respuesta afectará tanto a la presencia institucional del Estado de Israel como a empresas de este país con voluntad de participar en la importante cita tecnológica.

Israel cita la posición de España como uno de los motivos, y se produce tras la escalada diplomática entre los dos país y después de que el primer ministró israelí, Benjamín Netanyahu, acusase al presidente español de lanzar «amenazas genocidas». También se apunta a la posición de la ciudad de Barcelona, después de que el pleno municipal decidiese en julio romper relaciones con Israel, así como dejar de contratar, en base al el listado elaborado por la ONU en 2023, a empresas con intereses en los asentamientos.

La misma decisión del pleno instaba a Fira de Barcelona a no acoger en sus instalaciones a pabellones representando a Israel, lo que en la práctica habría conducido a un veto a esta presencia.

El pasado 22 de agosto, Israel denegaba la entrada al alcalde Jaume Collboni por las mismas razones alegadas ahora para no acudir al Mobile de Barcelona, la misma ciudad desde la que salió el 31 de diciembre la flotilla de activistas, con la exalcaldesa Colau a bordo, con voluntad de romper el bloqueo sobre Gaza.