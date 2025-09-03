Investigan el hallazgo de un cadáver en el recinto de una iglesia en Barcelona

Suscribete a
Barcelona

Los Mossos d'Esquadra investigan el hallazgo del cadáver de una mujer en el recinto de la iglesia de Sant Joan de Montgat (Barcelona), han explicado fuentes policiales a Ep.

El aviso se recibió a las 10.30 horas del martes y el cuerpo fue localizado en un recinto que pertenece a la iglesia, pero que está «al aire libre».

Según ha avanzado 'El Periódico' y han confirmado fuentes de la policía autonómica, el cadáver está pendiente de identificación y se ha abierto una investigación para determinar las causas de la muerte.

