Investigan el hallazgo de un cadáver en el recinto de una iglesia en Barcelona

Agentes de la policía autonómica en una imagen de archivo

Los Mossos d'Esquadra investigan el hallazgo del cadáver de una mujer en el recinto de la iglesia de Sant Joan de Montgat (Barcelona), han explicado fuentes policiales a Ep.

El aviso se recibió a las 10.30 horas del martes y el cuerpo fue localizado en un recinto que pertenece a la iglesia, pero que está «al aire libre».

Noticia Relacionada Un herido y cinco detenidos tras un nuevo tiroteo en Barcelona ABC El incidente se ha producido a las 8.00 horas en el distrito de Sants-Montjüic

Según ha avanzado 'El Periódico' y han confirmado fuentes de la policía autonómica, el cadáver está pendiente de identificación y se ha abierto una investigación para determinar las causas de la muerte.