Investigan el hallazgo de un cadáver en el recinto de una iglesia en Barcelona
La víctima, encontrada en un espacio al aire libre cerca del oratorio, está aún por identificar
Los Mossos investigan el hallazgo de un cadáver en un edificio en obras en Barcelona
Los Mossos d'Esquadra investigan el hallazgo del cadáver de una mujer en el recinto de la iglesia de Sant Joan de Montgat (Barcelona), han explicado fuentes policiales a Ep.
El aviso se recibió a las 10.30 horas del martes y el cuerpo fue localizado en un recinto que pertenece a la iglesia, pero que está «al aire libre».
Según ha avanzado 'El Periódico' y han confirmado fuentes de la policía autonómica, el cadáver está pendiente de identificación y se ha abierto una investigación para determinar las causas de la muerte.
