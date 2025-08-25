Investigan las causas de las incidencias en la línea R3 de Cercanías en Barcelona

A solo un mes de inicio de las obras en la R3 de Cercanías -a partir del 27 de septiembre, la línea iniciará un periodo de 16 meses de cortes de servicio en dos fases para el desdoblamiento entre las localidades barcelonesas de Parets del Vallès y La Garriga-, la línea ha registrado este fin de semana varias incidencias que han obligado a establecer un servicio de autobuses lanzadera alternativo para subsanar el problema y trasladar a los pasajeros en el tramo ferroviario afectado.

El portavoz de Rodalies, Antonio Carmona, ha explicado que se están investigando las causas de las dos incidencias que han obligado a cortar la circulación de trenes en la línea R3 durante este fin de semana para «evitar que se puedan volver a producir».

«Están relacionadas con el sistema de electrificación«, ha avanzado este lunes Carmona en una entrevista en 'Catalunya Ràdio', recogida por Ep.

Así, la R3 ha acumulado este fin de semana dos incidencias distintas que han obligado a cortar la circulación entre L'Hospitalet de Llobregat y La Garriga (Barcelona) el sábado por la tarde y el domingo por la mañana, habiéndose recuperado el servicio entre ambos cortes.

«Nuestra principal preocupación el sábado y el domingo era garantizar la movilidad de los viajeros e informar a los clientes», ha explicado Carmona, que ha pedido disculpas por las incidencias.

Asimismo, ha detallado que les costó organizar el servicio alternativo por carretera ante la falta de disponibilidad de autobuses en estas fechas de verano.

Por su parte, el portavoz de la plataforma de usuarios 'Para que no nos quiten el tren', Marc Janeras, ha lamentado, también que las incidencias en la línea son constantes: «Es nuestro día a día, nuestra normalidad».

A su juicio, la red de Cercanías se ha «abandonado completamente» durante las últimas décadas al priorizarse las inversiones en otros ámbitos como las carreteras o la alta velocidad.

Pese a que ha celebrado que el Plan de Cercanías se está cumpliendo y se están ejecutando mejoras, Janeras ha considerado que existe una «mala» gestión y planificación del servicio.

Otras incidencias

Por otro lado, los trenes de la línea R17 de Cecanías entre las estaciones de Tarragona y Salou-Port Aventura (Tarragona) no circularán durante las primeras horas de este lunes por «una cuestión operativa».

Está previsto que el primer tren salga «antes de las 10.00 horas» desde Tarragona y Renfe ha organizado un servicio alternativo por carretera hasta entonces, según han informado fuentes del operador a Ep.

Asimismo, los trenes de la R4 con origen en Sant Vicenç de Calders (Tarragona) circulan con demoras que pueden superar los 30 minutos debido a las limitaciones de velocidad establecidas en un tramo de vía única por las obras que Adif ejecuta entre Sant Vicenç y Martorell Central (Barcelona).