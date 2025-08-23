Interrumpida la circulación de la línea R3 de Cercanías entre Montcada Bifurcació y La Garriga por una incidencia
Protección Civil ha activado en fase de prealerta el plan Ferrocat por este corte de circulación debido a la caída de la catenaria
La circulación de la línea R3 de Cercanías de Cataluña entre las localidades de Montcada Bifurcació y La Garriga (Barcelona) ha quedado interrumpida este sábado hacia las 15.40 horas por una incidencia en la infraestructura.
Se ha puesto un servicio de transporte alternativo por carretera directo y con paradas entre Mollet Santa Rosa y Centelles (Barcelona), ha informado Rodalies en varios mensajes de X recogidos por Ep.
También se ha cancelado momentáneamente la expedición de trenes con origen L'Hospitalet de Llobregat (Barcelona).
La vuelta desde Centelles llega a Granollers Centre para poder enlazar con la R2 Nord y Rodalies recomienda a los viajeros con destino Mollet y Granollers coger la R2 Nord desde Barcelona Sants.
Técnicos de Adif trabajan en la resolución de la incidencia y Protección Civil ha activado en fase de prealerta el plan Ferrocat por este corte de circulación debido a la caída de la catenaria.
