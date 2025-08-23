Suscribete a
Interrumpida la circulación de la línea R3 de Cercanías entre Montcada Bifurcació y La Garriga por una incidencia

Protección Civil ha activado en fase de prealerta el plan Ferrocat por este corte de circulación debido a la caída de la catenaria

Illa asegura «mejoras» en el servicio de Cercanías en unas semanas frente a las críticas de toda la oposición

Uno de los nuevos trenes de Cercanías
Uno de los nuevos trenes de Cercanías EFE

La circulación de la línea R3 de Cercanías de Cataluña entre las localidades de Montcada Bifurcació y La Garriga (Barcelona) ha quedado interrumpida este sábado hacia las 15.40 horas por una incidencia en la infraestructura.

Se ha puesto un servicio de transporte alternativo por carretera directo y con paradas entre Mollet Santa Rosa y Centelles (Barcelona), ha informado Rodalies en varios mensajes de X recogidos por Ep.

También se ha cancelado momentáneamente la expedición de trenes con origen L'Hospitalet de Llobregat (Barcelona).

La vuelta desde Centelles llega a Granollers Centre para poder enlazar con la R2 Nord y Rodalies recomienda a los viajeros con destino Mollet y Granollers coger la R2 Nord desde Barcelona Sants.

Técnicos de Adif trabajan en la resolución de la incidencia y Protección Civil ha activado en fase de prealerta el plan Ferrocat por este corte de circulación debido a la caída de la catenaria.

