Suscribete a
ABC Premium

Inmigración, inversiones, catalán y amnistía: los cuatro peajes que exige Junts para plantearse 'desbloquear' a Sánchez

El partido de Puigdemont espera nuevos movimientos del Gobierno y le advierte que, de momento, todo sigue roto

Sánchez, a la desesperada con Junts, entrega a Cataluña la gestión de la oferta pública de empleo

Míriam Nogueras este miércoles en la sede de Junts
Míriam Nogueras este miércoles en la sede de Junts EP
Joan Guirado

Joan Guirado

Madrid

Esta funcionalidad es sólo para registrados

El movimiento a la desesperada de Pedro Sánchez para acercarse de nuevo a Junts es insuficiente para los de Carles Puigdemont. Aunque los independentistas celebran que asuma los «incumplimientos» que ellos venían denunciando desde hace meses, y que el propio presidente negaba ... que se hubieran producido, las prisas que ahora le han entrado a Sánchez para salvar la legislatura no son compartidas ni en Barcelona ni en Waterloo (Bélgica). Y, tal como avanzó el martes ABC y confirmó ayer mismo la portavoz parlamentaria, la nueva oferta no cambia nada en su marco de relaciones con el PSOE, como mínimo por ahora. La ambición de los separatistas, que ven como se desangran en los sondeos, les obliga a adoptar un rol más duro al que venían jugando hasta ahora.

Artículo solo para suscriptores
Si ya estás suscrito, inicia sesión

Esta funcionalidad es sólo para suscriptores

Suscribete
Comparte esta noticia por correo electrónico
Reporta un error en esta noticia
Copyright © DIARIO ABC, S.L.
Volver a arriba
ABC Premium
Descarga la app