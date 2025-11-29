Suscribete a
ABC Premium
6 millones de euros
El Cuponazo del Black Friday de la ONCE: premiado el número 96771 con serie 001

El independentismo entre los jóvenes cae 20 puntos desde 2017

Cuando se pregunta por el modelo de relación preferido, solo un 25% aboga por un estado independiente

Una imagen de la última Diada
Una imagen de la última Diada adrián quiroga
Àlex Gubern

Àlex Gubern

Barcelona

Esta funcionalidad es sólo para registrados

En Barcelona, en la esquina de la calle Urgell con la Avenida de Roma, se reúne todas las noches desde hace ocho años el llamado colectivo Enriqueta Gallinat. Haga el tiempo que haga, sea laboral o festivo, un grupo de vecinos, pocos, muchas veces no ... llegan a la media docena, sacan banderas y pancartas para reivindicar la independencia. Con más tiempo que ocupaciones, su tesón es tan grande como la indiferencia con la que les acompaña una ciudad en la que la efervescencia del 'procés' es ya casi solo un recuerdo. No para el citado colectivo, ejemplo casi caricaturesco de que es únicamente la persistencia de ciertos grupos de la tercera edad lo que mantiene viva la muy menguante movilización «indepe». «Suerte de las abuelas», clama el presidente de la Assemblea Nacional Catalana (ANC) cuando se le señala el contraste entre los años álgidos del independentismo, cuando por ejemplo los institutos estaban hipermovilizados, y la 'depre' actual.

Artículo solo para suscriptores
Si ya estás suscrito, inicia sesión

Esta funcionalidad es sólo para suscriptores

Suscribete
Comparte esta noticia por correo electrónico
Reporta un error en esta noticia
Copyright © DIARIO ABC, S.L.
Volver a arriba
ABC Premium
Descarga la app