Un incendio en una nave industrial en Ripoll (Gerona) moviliza a 17 dotaciones de bomberos

Los Bombers de la Generalitat están trabajando en un incendio producido en una nave industrial cercana a la carretera N-260 en Ripoll (Gerona), a la que se han movilizado ya hasta 17 dotaciones terrestres.

En concreto, hay trece camiones, dos autoescaleras y ... dos vehículos ligeros, según ha informado en su cuenta de 'X' Bombers de Cataluña.

El aviso se ha dado a las 16.15 horas, cuando han avisado de un fuego «totalmente desarrollado». Más de 40 bomberos trabajan para apagar el incendio desde el exterior para garantizar «la seguridad de los actuantes». Cremen dipòsits d'oli a l'interior de la nau central d'una empresa metal·lúrgica. Es treballa des de l'exterior per rebaixar la intensitat del foc, refredar els dipòsits i evitar la propagació a les naus contígües.



▪️2 vehicles lleugers — Bombers (@bomberscat) October 8, 2025 «Arden depósitos de aceite en el interior de la nave central de una empresa metalúrgica. Se trabaja desde el exterior para rebajar la intensidad del fuego, enfriar los depósitos y evitar la propagación en las naves contiguas», han publicado en un último post pasadas las 18.00 horas.

