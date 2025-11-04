Suscribete a
ABC Premium
Directo
Declara la responsable de comunicación de la Fiscalía en la segunda jornada del juicio a García Ortiz

Un incendio calcina la cúpula del restaurante Mas Marroch de los hermanos Roca en Gerona

Los bomberos han dado por estabilizado el fuego a primera hora de la mañana y se centran en proteger la masía

Muere un hombre tras el incendio de un piso en Lérida

Incendio en el restaurante Mas Marroch
Incendio en el restaurante Mas Marroch

ABC

Esta funcionalidad es sólo para registrados

Un voraz incendio ha calcinado durante la madrugada de esta martes la cúpula de madera del restaurante Mas Marroch de los hermanos Roca en Vilablareix (Gerona).

El suceso ha tenido lugar alrededor de las 4.30 y, según han informado los bomberos en un mensaje ... a 'X', el fuego está estabilizado desde las 7 horas y no hay ningún herido.

Artículo solo para suscriptores
Si ya estás suscrito, inicia sesión

Esta funcionalidad es sólo para suscriptores

Suscribete
Comparte esta noticia por correo electrónico
Reporta un error en esta noticia
Copyright © DIARIO ABC, S.L.
Volver a arriba
ABC Premium
Descarga la app