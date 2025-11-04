Un incendio calcina la cúpula del restaurante Mas Marroch de los hermanos Roca en Gerona
Los bomberos han dado por estabilizado el fuego a primera hora de la mañana y se centran en proteger la masía
Un voraz incendio ha calcinado durante la madrugada de esta martes la cúpula de madera del restaurante Mas Marroch de los hermanos Roca en Vilablareix (Gerona).
El suceso ha tenido lugar alrededor de las 4.30 y, según han informado los bomberos en un mensaje ... a 'X', el fuego está estabilizado desde las 7 horas y no hay ningún herido.
Mas marroch es crema…— Josep Roca Fontané (@JosepPituRoca) November 4, 2025
Mossos i bombers han actuat amb celeritat, eficacia i cura. Gràcies!
Impotencia i alleugeriment de no patir per cap desgràcia humana.
Només tangibles inflamables.
Res que no es millorar.
Foc aturat.
El foc i el fum com a punt de partida de la creació pic.twitter.com/Tlf1hGME5h
Hasta diez dotaciones se han desplazado al lugar y los trabajos, una vez controlado el fuego, se centran en la protección de la masía, que data del siglo XV.
De estilo gótico, está situada a las afueras de Gerona, rodeada de jardines centenarios y plantaciones de frutales. Como describe en su web, junto a la masía se encuentra el amplio espacio para banquetes, de nueva construcción, diseñado con líneas arquitectónicas que se integran perfectamente en el entorno. «También con el espacio Àgora, un espacio versátil, contemporáneo y lleno de luz, concebido para acoger momentos únicos. El Àgora se abre al exterior a través de grandes ventanales, fusionando interior y paisaje». Es esta parte la afectada por el indendio.
Este establecimiento, aunque sigue la misma filosofía de Can Roca, esta pensado para eventos y celebraciones. Josep Roca, uno de los hermanos dueño del establecimiento, ha lamentado lo sucedido y ha agradecido a los bomberos su rápida actuación.
