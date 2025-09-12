El Imserso confirma los hoteles de Cataluña para poder viajar en la temporada 2025-2026: lista completa por provincias
Las costas de Barcelona, Gerona y Tarragona son destinos muy demandados entre los pensionistas en el programa de costa peninsular
Viajes del Imserso 2026: plazos de solicitud, fechas, destinos y precios de la nueva temporada
La nueva temporada de viajes del Imserso para el curso 2025-2026 está a punto de arrancar tras la finalización del plazo de presentación de solicitudes.
La comercialización de estos viajes se producirá los días seis y ocho de octubre en función de la comunidad. Es por ello que ya son muchos quienes se preguntan qué hoteles podrán escoger. Entre ellos, están quienes han optado en sus solicitudes por visitar Cataluña.
Ávoris, la empresa que gestiona los viajes del Imserso, ha dado a conocer el listado completo de los hoteles en toda España. La Federació d'Hosteleria i Turisme de les comarques de Girona ofrece información de todos los hospedajes que estarán disponibles en Cataluña.
Todos los hoteles del Imserso en Cataluña,
En total, el Imserso dispone de 40 hoteles en Cataluña donde los pensionistas podrán alojarse durante su estancia y situados en puntos tan turísticos como Lloret de Mar, Salou, Cambrils o Calella. Esta es la lista completa por provincias para el programa de turismo de costa.
Hoteles del Imserso en Gerona
-
Hotel Gran Garbi 4* (Lloret de Mar)
-
Hotel Surf Mar 4* (Lloret de Mar)
-
Hotel Tossa Beach Center 4* (Tossa de Mar)
-
Hotel htop Caleta Palace 4* (Platja d'Aro)
-
Hotel htop Platja Park 4* (Platja d'Aro)
-
Hotel htop Amatista 4* (Lloret de Mar)
-
Hotel htop Royal Star 4* (Lloret de Mar)
-
Hotel Augusta Club & Spa 4* (Lloret de Mar)
-
Hotel Alegría Plaza París 4* (Lloret de Mar)
-
Hotel Alegría Sun Village 4* (Lloret de Mar)
-
Hotel Alegría Mariner 4* (Lloret de Mar)
-
Hotel Evenia Olympic Resort 4* (Lloret de Mar)
-
Hotel Don Juan Resort 4* (Lloret de Mar)
Hoteles del Imserso en Tarragona
-
Hotel La Ràpita 4* (Sant Carles de la Ràpita)
-
Hotel Natura Park 4* (Comarruga)
-
Hotel Pino Alto 4* (Miami Platja)
-
Hotel 4R Salou Park I 4* (Salou)
-
Hotel 4R Gran Europa 4* (Comarruga)
-
Hotel 4R Miramar Calafell 3* (Calafell)
-
Hotel 4R Meridia Mar 3* (l'Hospitalet de l'Infant)
-
Hotel Calypso 4* (Salou)
-
Hotel Best Da Vinci 4* (Salou)
-
Hotel Best Cambrils 4* (Cambrils)
-
Hotel Best San Diego 4* (Salou)
-
Hotel Best San Francisco 4* (Salou)
-
Hotel Best Los Ángeles 4* (Salou)
-
Hotel Best Oasis Park 4* (Salou)
-
Hotel Best Mediterráneo 3* (Salou)
-
Hotel Cala Font 4* (Salou)
-
Hotel Las Vegas 4* (Salou)
Hoteles del Imserso en Barcelona
-
Hotel htop Royal Sun 4* (Santa Susanna)
-
Hotel htop Pineda Palace 4* (Pineda de Mar)
-
Hotel Amaika 4* (Calella)
-
Hotel htop Olympic 3* (Calella)
-
Hotel htop Calella Palace 4* (Calella)
-
Hotel Luna Park Yoga & Spa 3* (Malgrat de Mar)
-
Hotel Florida Park 4* (Santa Susanna)
-
Hotel Alegria Cartago Nova 3* (Malgrat de Mar)
-
Hotel Santa Mónica 4* (Calella)
-
Hotel Sorra D'Or Beach Club 3* (Malgrat de Mar)
Quienes hayan optado por Lérida, lo harán en los programas de turismo de escapada y de naturaleza. Estos son los hoteles inscritos.
Hoteles del Imserso en Lérida
-
Zenit Lleida 4* (Lleida)
-
Rocallaura 4* (Lleida)
-
Siente Boi 4* (Lleida)
-
Affiliated Vielha Baqueira 4* (Lleida)
-
Sno Vall de Boi 3* (Lleida)
Las novedades en los viajes del Imserso
La temporada 2025-2026 contará con 879.213 plazas con la previsión de que los viajes puedan comenzar en el mes de octubre. Esta nueva edición del programa trae una novedad muy relevante: la tarifa plana de 50 euros para las personas con las pensiones más bajas. A ellos se les reservarán 7.447 plazas.
También se podrá viajar con animales de compañía, de acuerdo con la normativa y acorde a los cuidados que se precisen para la mascota.
El Imserso enviará un total de 2.811.632 cartas a las 4.387.854 personas acreditadas para poder viajar con el programa de turismo, indicando el día a partir del cual pueden reservar sus viajes y permitiendo hacerlo de forma escalonada.
Esta funcionalidad es sólo para suscriptoresSuscribete